Sechs Ziele definiert: Bauen und Natur in Einklang bringen

Rahmenkonzept „Diemelsee 2030“ zur Entwicklung der Gemeinde diskutiert

Beim Abschlussabend fürs Rahmenkonzept „Diemelsee 2030“ in Giebringhausen: Bürgermeister Volker Becker, WGF-Mitarbeiter Christoph Tauscher, Parlamentschefin Hannelore Behle und Dr. Stefanie Koch vom Büro Bioline. © Karl Schilling

Wie soll sich die Gemeinde nach dem Abschluss der Dorferneuerung weiterentwickeln? Welche Projekte sind anzugehen? Das beschreibt das Rahmenkonzept „Diemelsee 2030“, über das zahlreiche Einwohner am Dienstag Abend diskutierten.

Diemelsee – Leerstände beseitigen, Neubaugebiete schaffen, Hallen besser ausnutzen, Spielplätze verbessern, Radwege ausbauen, den Naturschutz sichern – viele Ideen haben die Diemelseer gesammelt, wie sich ihre Gemeinde weiterentwickeln soll. Das Landschaftsplanungsbüro „WGF Landschaft“ aus Nürnberg fügt aus den Anregungen und aus eigenen Analysen derzeit das Rahmenkonzept „Diemelsee 2030“ zusammen.

WGF-Mitarbeiter Christoph Tauscher stellte beim Abschlussabend am Dienstag in der Giebringhäuser Diemeltalhalle den jetzigen Planungsstand vor. Knapp 80 Interessenten diskutierten über Ergebnisse und die Umsetzung.

Dorfentwicklung läuft dieses Jahr aus

„Mit so vielen hätte ich nicht gerechnet“, sagte Bürgermeister Volker Becker beim Blick in den vollen Saal. Er erinnerte daran, dass das hessische Förderprogramm Dorfentwicklung für alle 13 Ortsteile Ende des Jahres auslaufe. Deshalb habe sich die Steuerungsgruppe bereits viele Gedanken gemacht, was die nächsten Schritte sein könnten. Die Gemeinde beauftragte das Planungsbüro mit einem Konzept. Mit Unterstützung des Büros Bioline machten sich die Landschafts- und Städteplaner an die Arbeit.

„Bürgerwerkstatt“ in Ottlar

Wichtig dabei war die Bürgerbeteiligung. Becker verwies auf die „Bürgerwerkstatt“ im Februar in Ottlar, bei der rund 70 Teilnehmer Ideen für alle Dörfer sammelten. „Das Interesse ist da“, stellte er fest.

Zwei Leitfragen

Bereits im Konzept für die Dorfentwicklung hätten die Diemelseer zahlreiche Ziele definiert, erklärte Taucher. Im Rahmenkonzept würden zwei Fragen untersucht:

Wie können „Natur, Landschaft und Freiraum“ dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen?

Wie können bauliche Entwicklungen für Natur und Landschaft verträglich gestaltet werden?

Natur und Landschaft seien die besondere Stärke Diemelsees und viel mehr als ein „weicher Standortfaktor“, betonte Tauscher. Sie seien Grundlage für die Forst- und Landwirtschaft, für den Tourismus, aber auch für erneuerbare Energien, sie seien Teil der Lebensqualität, sie stifteten Identität und erhielten die Artenvielfalt .



Sechs Ziele definiert: Bauen und Natur in Einklang bringen

Aus dieser „Grundannahme“ habe WGF sechs Ziele für das Konzept abgeleitet. Es gelte, Natur und Landschaft zu erhalten, aber dennoch bauliche Entwicklungen in den Dörfern sowie den Ausbau von Infrastruktur und Sozialen Einrichtungen und Versorgungsangeboten zu ermöglichen. Landschaft und Freiräume seien als Stätten für das Miteinander, für Spiel, Sport und Bewegung, für Kultur, Erholung und Naturerlebnis sowie als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu entwickeln, für alle gut nutzbare Rad- und Fußwege seien auszubauen.



Stärken und Schwächen, Risiken und Entwicklungspotentiale

Das Büro hat den Ist-Zustand erfasst, Stärken und Schwächen analysiert sowie Risiken und Entwicklungspotentiale in verschiedenen Kategorien wie Landschaftsbild, Erholungseignung, Infrastruktur, Lebensqualität, Freizeit und Erholung oder Tourismus ermittelt.

Auch Tauscher zeigte sich „positiv überrascht“ von der großen Beteiligung an der „Bürgerwerkstatt“. Danach konnten Interessenten noch zwei Wochen online Anregungen geben – mehr 200 Ideen von der medizinischen Versorgung bis zu Spielplätzen und Treffpunkten in den Dörfern seien eingegangen, berichtete Tauscher. „Das ist eine intensive Beteiligung.“

Projektideen für alle 13 Ortsteile

WGF sichtete die Ideen für jedes Dorf und arbeitete sie ins Konzept ein. Für alle 13 Ortsteile benennt benennt das Büro“ konkrete Projekte, die zum Teil schon angelaufen sind oder sich zum Teil noch in der Planung befinden:

Adorf: Neubaugebiet am Dahlienweg, Modernisierung des Rathauses, Verbindungsweg im Grünen vom Seniorenheim ins Dorf, Renaturierung der Rhene, Radweg nach Padberg, die Burg als Dorfmittelpunkt aufwerten, ein Spielplatz im Dorfkern, den Dorfplatz aufwerten und vergrößern sowie ein Skatepark oder Kunstrasenplatz an der Mittelpunktschule.

Neubaugebiet am Dahlienweg, Modernisierung des Rathauses, Verbindungsweg im Grünen vom Seniorenheim ins Dorf, Renaturierung der Rhene, Radweg nach Padberg, die Burg als Dorfmittelpunkt aufwerten, ein Spielplatz im Dorfkern, den Dorfplatz aufwerten und vergrößern sowie ein Skatepark oder Kunstrasenplatz an der Mittelpunktschule. Benkhausen: neue Bauplätze am Hiddelk und ein Stromanschluss fürs Freizeitgelände im Steinbruch. Das ebenfalls aufgeführte freies W-LAN im Dorf gebe es inzwischen schon, bemerkte Horst Wilke.

neue Bauplätze am Hiddelk und ein Stromanschluss fürs Freizeitgelände im Steinbruch. Das ebenfalls aufgeführte freies W-LAN im Dorf gebe es inzwischen schon, bemerkte Horst Wilke. Deisfeld und Schweinsbühl: Umnutzung von Leerständen an der Wolfskaute und in der Uplandstraße, Umnutzung einer Bauruine am Schweinsbühler Dorfeingang, eine Gastronomie fürs Deisfelder Oberdorf, eine Wasserzapfstelle an Gemeinschaftshaus oder Friedhof, Snackautomaten im Dorf aufstellen, eine Tischtennisplatte am Spielplatz aufstellen, Spielplätze, Gemeinschaftshäuser und Tretbecken erhalten.

Umnutzung von Leerständen an der Wolfskaute und in der Uplandstraße, Umnutzung einer Bauruine am Schweinsbühler Dorfeingang, eine Gastronomie fürs Deisfelder Oberdorf, eine Wasserzapfstelle an Gemeinschaftshaus oder Friedhof, Snackautomaten im Dorf aufstellen, eine Tischtennisplatte am Spielplatz aufstellen, Spielplätze, Gemeinschaftshäuser und Tretbecken erhalten. Flechtdorf: Umnutzung eines Leerstands in der Aartalstraße, neue Bauplätze am Westhof sowie zwischen dem Weg „am Rotbusch“ und dem Mühlhäuser Weg, das Projekt „Tiny Houses“ am „Hohen Rad“, die natürliche Gestaltung der Teiche erhalten, den Spielplatz am Kloster kleinkindgerecht aufwerten, ihn mit einer „Probierecke“ mit Himbeeren und Erdbeeren versehen und eine Grünfläche vor dem Platz anlegen.

Umnutzung eines Leerstands in der Aartalstraße, neue Bauplätze am Westhof sowie zwischen dem Weg „am Rotbusch“ und dem Mühlhäuser Weg, das Projekt „Tiny Houses“ am „Hohen Rad“, die natürliche Gestaltung der Teiche erhalten, den Spielplatz am Kloster kleinkindgerecht aufwerten, ihn mit einer „Probierecke“ mit Himbeeren und Erdbeeren versehen und eine Grünfläche vor dem Platz anlegen. Giebringhausen: Bau eines Fahrradweges entlang der Talstraße und für eine bessere Auslastung der Halle sorgen.

Bau eines Fahrradweges entlang der Talstraße und für eine bessere Auslastung der Halle sorgen. Heringhausen: Ergänzung der Beleuchtung am Weg zur Staumauer, neue Tankstelle an der Kirchstraße, ein Nahversorgungsmarkt an der Kirchstraße, neues Baugebiet zwischen Kirchstraße und Rasenberg, ein Wasser-Erlebnispfad zwischen Usseln und dem Diemelsee und Ausweisen einer „Fahrradstraße“ zur Staumauer in der Feriensaison im Sommer. Fürs Gebiet mit den geplanten Appartementhäusern wurde in der Diskussion zudem der Bau einer Pflegeeinrichtung vorgeschlagen.

Ergänzung der Beleuchtung am Weg zur Staumauer, neue Tankstelle an der Kirchstraße, ein Nahversorgungsmarkt an der Kirchstraße, neues Baugebiet zwischen Kirchstraße und Rasenberg, ein Wasser-Erlebnispfad zwischen Usseln und dem Diemelsee und Ausweisen einer „Fahrradstraße“ zur Staumauer in der Feriensaison im Sommer. Fürs Gebiet mit den geplanten Appartementhäusern wurde in der Diskussion zudem der Bau einer Pflegeeinrichtung vorgeschlagen. Ottlar: Schaffung einer Jugendhilfeeinrichtung an der Kirche, Erweiterung des Familienhotels „Ottonenhof“, Erhalt der Dommelhalle durch eine energetische Sanierung mit Einbau einer Fußbodenheizung und die Schaffung eines Friedbeets für alternative Bestattungen.

Schaffung einer Jugendhilfeeinrichtung an der Kirche, Erweiterung des Familienhotels „Ottonenhof“, Erhalt der Dommelhalle durch eine energetische Sanierung mit Einbau einer Fußbodenheizung und die Schaffung eines Friedbeets für alternative Bestattungen. Rhenegge: Umnutzung der ausgeplünderten Ruine „Sonnenhof“, neue Bauplätze zwischen Meierhof und Unterdorf, neuer Spielplatz am Meierhof, ein Zaun am Sportlerheim, öffentliche Toiletten, Sanierung und Erhalt des Gemeinschaftshauses, die Kastanie am Schützenplatz, den Sportplatz und den Spielplatz erhalten, Straßen und Bürgersteige aufwerten und einen Radweg nach Padberg bauen.

Umnutzung der ausgeplünderten Ruine „Sonnenhof“, neue Bauplätze zwischen Meierhof und Unterdorf, neuer Spielplatz am Meierhof, ein Zaun am Sportlerheim, öffentliche Toiletten, Sanierung und Erhalt des Gemeinschaftshauses, die Kastanie am Schützenplatz, den Sportplatz und den Spielplatz erhalten, Straßen und Bürgersteige aufwerten und einen Radweg nach Padberg bauen. Stormbruch: neues Baugebiet „Am Bülsenberg / Am Kirchwege“, Umnutzung des Leerstands zwischen Laubocke und Ringstraße, Bauplätze an der Sauerlandstraße, eine Wanderhütte, den Sportplatz erhalten, eine „Zipline“, also Seilrutsche, vom Berg bis zur Brücke oder dem Strandbad am Diemelsee bauen, den Wanderweg nach Ottlar restaurieren, den Sportplatz instandsetzen, einen Radweg zum Diemelsee bauen, Sanierung der Hauptstraße.

neues Baugebiet „Am Bülsenberg / Am Kirchwege“, Umnutzung des Leerstands zwischen Laubocke und Ringstraße, Bauplätze an der Sauerlandstraße, eine Wanderhütte, den Sportplatz erhalten, eine „Zipline“, also Seilrutsche, vom Berg bis zur Brücke oder dem Strandbad am Diemelsee bauen, den Wanderweg nach Ottlar restaurieren, den Sportplatz instandsetzen, einen Radweg zum Diemelsee bauen, Sanierung der Hauptstraße. Sudeck: Umnutzung eines Leerstands am Westerborn.

Umnutzung eines Leerstands am Westerborn. Vasbeck: Neubaugebiet „Hinter den Höfen“, Gewerbegebiet östlich der Marsberger Straße, den „Generationen-Treff“ der Dorfjugend am Teich verbessern, Umbau der Walmehalle und Erneuerung des Clubraums, den Spielplatz sanieren und mit Bäumen bepflanzen sowie eine Verkehrsberuhigung am Kindergarten „Sinai“.

Neubaugebiet „Hinter den Höfen“, Gewerbegebiet östlich der Marsberger Straße, den „Generationen-Treff“ der Dorfjugend am Teich verbessern, Umbau der Walmehalle und Erneuerung des Clubraums, den Spielplatz sanieren und mit Bäumen bepflanzen sowie eine Verkehrsberuhigung am Kindergarten „Sinai“. Wirmighausen: Umnutzung eines Leerstands „Am Wasser“, Neubaugebiet „Am Brink“, sicherer Alltagsradweg nach Adorf, Instandhaltung des Diemelsteigs und anderer Wanderwege, die Artenvielfalt fördern durchs Vernetzen und den Erhalt von Wegrandstreifen, Überdachung der Bushaltestelle, eine Tempo-30-Zone und eine einheitliche Absturzsicherung entlang der Bicke.

Prägend für Ottlar: Christian Rummel will das Familienhotel „Ottonenhof“ erweitern. © Karl Schilling

Diskussion über die Umsetzung

Ergebnis ist ein „räumliches und landschaftsplanerisches Konzept“, das Vorhaben für die Gemeinde und viele Projekte in den Dörfern vorsieht. Die Umsetzung könne nicht nur bis 2030 dauern sondern eher bis 2060. Die lebhafte Diskussion drehte sich um die Umsetzung, um die Finanzierung und um die Frage, ob die Dorfgemeinschaften, die Steuerungsgruppe oder die Gemeinde Projekte priorisieren solle.

Das mit der Bürgerschaft entwickelte Konzept mache die Beantragung von Fördergeldern leichter, sagte Tauscher. Dr. Stefanie Koch vom Büro Bioline verwies auf Förderprogramme für kleinere Projekte wie „Starkes Dorf“ oder das Regionalbudget.



Sein Büro stelle das Rahmenkonzept im August fertig, kündigte Tauscher an - es soll dann auch online veröffentlicht werden. Es habe noch keine Bindung, betonte er. Allerdings könne es eine verbindliche Arbeitsgrundlage werden, wenn die Gemeindevertreter dies beschlössen. -sg-