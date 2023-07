Rainer Fischer ist der neue Schiedsmann für Diemelsee

Nach dem Wechsel der Schiedsmänner für Diemelsee: Bürgermeister Volker Becker, der ausgeschiedene Amtsinhaber Herbert Grebe, sein Nachfolger Rainer Fischer und der Direktor des Amtsgerichts, Robert Winter. © Karl Schilling

Rainer Fischer aus Heringhausen ist der neue Schiedsmann der Gemeinde Diemelsee. Der Direktor des Korbacher Amtsgerichts, Robert Winter, nahm ihm am Dienstag den Eid ab.

Diemelsee / Korbach – Außerdem verabschiedete der Direktor den Heringhäuser Herbert Grebe mit einer Dankesurkunde: 20 Jahre hatte er das Ehrenamt inne. Grebe hat 40 Jahre in der Gemeindeverwaltung gearbeitet. Als sich kein Bewerber als Schiedsmann fand, übernahm er 2003 den Posten. „Ich kannte viele Leute, das ist mit zu Gute gekommen“, berichtete er.

Bei machen Fällen wie Nachbarschaftsstreitigkeiten sei ein Schiedsverfahren erforderlich, bevor Klage bei Gericht eingereicht werden dürfe, erklärte Winter. Es sei eine Art „Tür-und-Angel-Geschäft“, vieles werde auch telefonisch geklärt. Aber wenn die Fronten verhärtet seien, könnten Schiedsleute noch so gut sein, dann komme es doch zum Gerichtsprozess.



In 20 Jahren 158 Fälle bearbeitet

In den 20 Jahren habe er 158 Fälle bearbeitet, berichtete Grebe. Pro Jahr seien es im Schnitt sieben bis acht gewesen. Er habe durchaus Erfolge gehabt, Leute seien mit der Einigung zufrieden gewesen, zerstrittene Nachbarn hätten wieder miteinander umgehen können. In 70 bis 80 Prozent der Fälle habe er schlichten können.

Dies zeigt für Winter die große Bedeutung der Schiedsleute: Was sie klärten, müsse nicht vor Gericht verhandelte werden, sie sein viel effektiver und schneller. Das Amt sei aber auch wichtig für den Rechtsfrieden in der Gemeinde.



Aber er werde 75 Jahre alt, sagte Grebe. Deshalb habe er sich gesagt, er habe es lange genug gemacht. „Er hat es gern gemacht“, betonte Bürgermeister Volker Becker und dankte Grebe mit einem Präsent. Seine Lebens- und Berufserfahrung hätten ihm geholfen, Streit zu schlichten. Auch bei ihm seit es schwer geworden, einen Nachfolger zu finden.

Fischer einstimmig gewählt

„Ich bin zu meinem Amt gekommen wie Herbert“, bemerkte Rainer Fischer, auf den die Wahl fiel. Die Gemeindevertreter hatten ihn bereits am 12. Mai einstimmig gewählt, eine Amtszeit beträgt fünf Jahre. Seit 35 Jahren arbeitet er in der Gemeindeverwaltung, inzwischen leitet der Amtsrat das Haupt- und Personalamt. Er habe die gleiche fachliche Wissen wie Grebe, betonte Becker. „Es wird gut weiterlaufen.“ Fischer gab schmunzelnd zurück: „Mal sehen, auf was ich mich eingelassen habe.“ -sg-