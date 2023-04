Waldeck-Frankenberg: Polizei nimmt beim „Speedmarathon“ Raser ins Visier

Von: Thomas Kobbe

Logo Speedmarathon 2023 © Polizei Hessen

Verkehrsteilnehmer sollten am morgigen Freitag, 21. April, noch mehr als ohnehin auf ihr Tempo achten: Erneut findet der europaweite Verkehrsaktionstag „Speedmarathon 2023“ statt. Zwischen 6 und 22 Uhr geht die Polizei mit Geschwindigkeitsmessungen gegen Raser vor.

Waldeck-Frankenberg – An knapp 200 Messstellen in Hessen werden mehr als 500 Polizisten sowie Mitarbeiter teilnehmender Kommunen zum Einsatz kommen. In Waldeck-Frankenberg werden 15 Messstellen eingerichtet. Die Polizei kündigt die Aktion wie immer vorher an, um auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam zu machen.

Auch die Messstellen sind vorab bekannt. In Waldeck-Frankenberg befinden sich diese morgen in:

. Bad Wildungen, B 485, Giflitzer Berg;

. Bad Wildungen, B 253, Richtung Hundsdorf;

. Bad Wildungen, B 253/ K 43, Jägersburg;

. Edertal-Buhlen, B 485, innerorts;

. Waldeck-Sachsenhausen, B 485, Richtung Netze;

. Edertal-Affoldern, L 3086, Richtung Hemfurth;

. Edertal-Giflitz, B 485, Richtung Fritzlar;

. Korbach, Flechtdorfer Straße;

. Korbach, Ober-Ense, Ortsdurchfahrt;

. Frankenberg-Geismar, B 253, Ortsdurchfahrt;

. Burgwald-Bottendorf, B 252, Ortsdurchfahrt;;

. Frankenberg, Rosenthaler Straße;

. Bad Arolsen, B 450, Twistesee;

. Twistetal, B 252, Höhe Mühlhäuser Hammer;

. Volkmarsen, Schulstraße

Hintergrund der Aktion ist die Unfallursache Nummer eins in Hessen: zu hohes Tempo. „Rasen kostet Menschenleben. Das wollen die Polizisten mit dem Speedmarathon allen Verkehrsteilnehmenden ins Bewusstsein rufen. Wir geben alle hessischen Messstellen bekannt, das zeigt deutlich, dass es uns nicht um die Anzahl der Verstöße geht, sondern darum, die Geschwindigkeit von vornherein zu reduzieren“, sagt Polizeioberrat Stefan Jilg, der den „Speedmarathon“ koordiniert. Beamte werden mit Laserhandmessgeräten, mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessgeräten sowie in zivilen Polizeifahrzeugen, die mit geeichter Messtechnik ausgerüstet sind und die Verstöße per Video beweissichernd aufnehmen, im Einsatz sein.

Die Polizei begleitet die Aktion über ihre Social-Media-Kanäle und macht unter dem Hashtag „#Speedmarathon“ auf die häufigste Todesursache im Straßenverkehr aufmerksam. red/tk