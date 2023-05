Rhoder Jugendliche waren zur Schützen-Modenschau eingeladen

Von: Elmar Schulten

Teilen

Bei einer Modenschau hat die Schützengesellschaft Rhoden den Kindern und Jugendlichen, die noch nie ein Schützenfest miterleben konnten, ihre Uniformen und Gewandungen vorgeführt. Die Details erläuterte Zeugwart Carsten Ständecke (vorn im Bild). © Elmar Schulten

Fast 50 Kinder und Jugendliche aus Rhoden sind am Wochenende der Einladung der Schützengesellschaft zu einem Kennenlernnachmittag gefolgt. Bei einem „Spiel ohne Grenzen“ und einer Disco-Party sollten die Jugendlichen sich gegenseitig und vor allem die Schützengesellschaft besser kennenlernen.

Diemelstadt-Rhoden - Schließlich wächst gerade eine Generation junger Rhoder heran, die zwischen 2015 und 2025 kein Schützenfest miterleben konnte. Damit in dieser langen Zeit das Gefühl für die 463-jährige Schützentradition nicht verloren geht, wollte die Schützengesellschaft mit ihrem amtierenden König Günter Grineisen und dem Vorstand um Reinhold Polzer rechtzeitig vorbeugen.

Eröffnet wurde der Kennenlernnachmittag in der Stadthalle mit einer Modenschau, bei der Vertreter aller historischen Gruppen sich und ihre Gewandungen vorstellten. Den Anfang machte Kommandeur Roland Melcher mit den Vertretern der Kinderkompanien.

Einladung zu auswärtigen Festzügen

Besonders eindrucksvoll wirkten natürlich die Landsknechte mit ihren Hellebarden, Langschwertern und Fahnen, aber auch die Musketiere, die Patrones Radi, verfehlten ihre Wirkung nicht. Schicke Gewandungen tragen in Rhoden auch die Torwachen, die zur Garde des Königs aufgestiegen sind. Einen festen Platz im Schützenwesen haben in Rhoden auch die Frauen, die als Marketenderinnen und sogar als Kanonierinnen bei allen Festzügen mit dabei sind.

Rhoder Jugendliche, die die Schützengesellschaft in diesem Sommer bei den Festzügen in Landau, Korbach und Wrexen als Burschen und Mägde begleiten möchten, können sich am kommenden Sonntag um 11 Uhr im Gemeinschaftshaus passende Gewandungen anpassen lassen. (Elmar Schulten)