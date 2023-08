Rhoder Traditions-Viehmarkt geht in das 434. Jahr

Die Viehmarktskommission in Rhoden freut sich auf den Viehmarkt, der am Wochenende 8. bis 10. September mit Tierschau und Festzug in Rhoden gefeiert wird. © Stadt Diemelstadt

Viehmarktskommission und Stadtverwaltung haben ein modernes Programm für den 434. Rhoder Kram- und Viehmarkt, ausgearbeitet, der vom 8. bis 10. September, in der Stadthalle, auf dem Festplatz der Walme sowie „Unter den Eichen“ ausgerichtet wird.

Diemelstadt-Rhoden - Diesmal konnten zu den vielen bekannten und liebgewonnen Fahrgeschäften wie AutoScooter, Kinderkarussell, und Bungee-Trampolin auch weitere neue Schausteller nach Rhoden eingeladen werden.

Traditionell wird der Markt am Freitag mit einem Platzkonzert des Musikvereins Scherfede, einem bunten Festzug durch die Altstadt und einer Eröffnungsfeier in der Stadthalle begonnen.

Müller-Meier-Schulze sorgen für Stimmung

All denjenigen, die sich noch überlegen, Wagen zu bauen oder Fußgruppen zu stellen, um beim Festzug mitzulaufen, sei versichert, dass es wieder einen Pokal zu gewinnen gibt und für jede Gruppe ein Startgeld winkt. Anmeldungen für den Festzug nimmt die Stadtverwaltung gerne bis 4. September entgegen.

Am Freitagabend, 8. September, gibt es in der Stadthalle nach der Eröffnung durch Bürgermeister und der Prämierung der Festzug-Beiträge Musik von den Scherfeder Dorfmusikanten und anschließend Tanz mit „Müller-Meier-Schulze“.

Der Samstag steht wieder ganz im Zeichen der Tiere und Vereine. So gibt es wie in jedem Jahr die große Tierschau „Unter den Eichen“, zu der sich bereits zahlreiche Aussteller mit Schafen und Zuchtbullen gemeldet haben.

Bei einer Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte, Traktoren und Maschinen, beim „Kuh-Lotto“ und zahlreichen Attraktionen für Kinder ist dieser Vormittag als echter Familientag angelegt. Weiterer Höhepunkt ist ab 14 Uhr das Wettspiel „Schlag den (Ortsbei)Rat“. Hier messen sich seit einigen Jahren schon Ortsbeiräte und Vereine der Diemelstadt in Geschicklichkeitsspielen.

Flohmarkt ohne Standgebühr

Außerdem wird es wieder von 10 bis 15 Uhr einen Flohmarkt - dieses Mal in der Stadthalle - geben, zu dem sich gern Händler und Beschicker schon jetzt anmelden können (Kontakttelefon 0151/29169826). Egal ob Trödel, Raritäten oder exklusive Besonderheiten - ob Omas gutes Porzellan, die nicht mehr gehörten Vinyl-Schallplatten oder Möbel aus dem Kaiserreich - alles darf angeboten werden, was dem Angebot des Festplatzes nicht in Konkurrenz steht. Es wird keine Standgebühr erhoben.

Nach dem Erfolg im Vorjahr ist wieder eine „Mallorca-Party“ am Samstagabend in der Stadthalle geplant.

Gottesdienst in der Festhalle

Der Sonntag wird durch die Auslosung der Viehmarktslotterie ein spannender Tag. Zu gewinnen gibt es bei der Lotterie wieder 2500 Euro, ein E-Bike, Technik-Geräte sowie wertvolle Sachpreise. Der Losverkauf hat begonnen.

Der Sonntagsgottesdienst wird ab 10.15 Uhr vom Posaunenchor mitgestaltet, anschließend Frühschoppen. Der Festzug vom Freitag wird um 14.30 Uhr wiederholt. Danach geht es wieder in die Stadthalle, wo ab 17 Uhr eine DJ-Party mit DJ Sventastic beginnt.

Anmeldungen zum Festzug willkommen

Gern gibt die Stadtverwaltung Interessierten für die Teilnahme am Festzug und am Wettbewerb „Schlag den (Ortsbei-)Rat“ noch weitere Informationen. Anmeldungen unter Tel. 05694/979835 oder per Mail an: sinemus@diemelstadt.de