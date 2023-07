Roland Neulitz kandidiert als Bürgermeister für Diemelstadt

Von: Julia Janzen

Die nötigen Unterstützerunterschriften hat Roland Neulitz (Mitte) bei Bürgermeister Elmar Schröder (links) und Jörg Romberger bereits abgegeben. © Julia Janzen

Auch er will Bürgermeister von Diemelstadt werden: Roland Neulitz, der seit gut zwei Jahren mit seiner Familie in Orpethal lebt, bewirbt sich als zweiter Kandidat um das Amt.

Diemelstadt-Rhoden - Als er in der Zeitung gelesen habe, dass es bisher nur einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober gibt, habe er gedacht: „Das ist schade für die Demokratie und schade für die Wähler, die dann keine richtige Wahl haben“, berichtet der 49-Jährige. Schon früher habe er mal mit dem Gedanken gespielt, als Bürgermeister zu kandidieren. Eine Gelegenheit gab es nicht, doch nun nutzt der Vater zweier Töchter die Chance und wirft seinen Hut in den Ring.

In den kommenden Wochen will er möglichst viele Diemelstädter persönlich kennenlernen, Feste besuchen und „Klinken putzen“. In Orpethal ist Neulitz bereits bekannt, dorthin ist er vor zwei Jahren mit Ehefrau Gina und den Töchtern Ida (4) und Annabelle (9) gezogen, und dort ist er auch als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in der Einsatzabteilung aktiv.

Dass die Familie nach Orpethal zog, war eher Zufall. Im Raum Herford lebten sie zuvor, wollten ein Haus kaufen oder bauen. Doch die Preise seien so hoch, dass sie entschieden, den Suchradius zu vergrößern. Zunächst hatten sie den Denkelhof im Blick, das klappte zwar nicht. Doch bei der Fahrt durch Orpethal dachten die Neulitz’: „Was für ein schönes Fleckchen Erde.“ Kurzerhand kauften sie ein Haus in dem Diemelstädter Ortsteil, das sie derzeit noch sanieren. „Wir fühlen uns sehr willkommen und Zuhause“, sagt Roland Neulitz. Schnell hätten die Anschluss gefunden im Ort. Die kleine Tochter geht derweil in den Kindergarten in Wrexen, die ältere besucht dort die Grundschule.

Unabhängiger Kandidat

Beruflich ist er einerseits Casemanager beim Bathildisheim, kümmert sich um Teilhabe, und betreibt mit seiner Frau zusammen eine Coaching-Unternehmen. Neulitz ist gelernter Bürokaufmann, arbeitete in der Informatik, war aber auch acht Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr.

Politisch aktiv gewesen sei er bisher nie, berichtet Neulitz. Er gehört keiner Partei an, tritt als unabhängiger Kandidat an. Dennoch will er sich in den nächsten Wochen bei den Parteien in Diemelstadt vorstellen.

Wichtig ist es ihm vor allem aber, die Menschen kennenzulernen, die in Diemelstadt leben. Er weiß, dass sein Gegenkandidat schon vor einigen Wochen in den Wahlkampf gestartet ist, doch entmutigen lässt sich der Neu-Orpethaler davon nicht.

Der 49-Jährige will sich jetzt in die wichtigsten aktuellen und künftigen Themen einarbeiten und die Öffentlichkeit suchen. Wer Kontakt zu ihm aufnehmen möchte und Fragen an Neulitz hat, kann sich per Mail melden unter buergermeister@neulitz.de. jj