Rollerfahrer am Edersee schwer verletzt – Führerschein des Bad Wildungers eingezogen

Von: Cornelia Höhne

Ein schwer verletzter Rollerfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert (Symbolfoto). © Nicolas Armer/dpa

Ein Rollerfahrer kam am Edersee von der Straße ab und erlitt schwere Verletzungen.

Edertal-Hemfurth/Edersee – Nach Angaben der Bad Wildunger Polizei war der 67-Jährige am Montag (24. Juli) um 21.18 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Bringhäuser Straße am Rehbach unterwegs.

In einer Rechtskurve hat der Bad Wildunger offenbar die Kontrolle über seine Honda verloren. Laut Polizeibericht steuerte er nicht in die Kurve sondern fuhr geradeaus. Dabei kollidierte der Kradfahrer mit einer entgegenkommenden Autofahrerin aus Porta Westfalica.

Schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Der Mann aus Bad Wildungen verletzte sich dabei schwer und wurde in eine Klinik eingeliefert. Nach Angaben der Polizei stand er vermutlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten zogen den Führerschein des 67-Jährigen ein.

Der Schaden an seinem Kleinkraftrad wird auf 2000 Euro geschätzt, am VW der 18 Jahre alten Autofahrerin aus Westfalen entstand etwa 3000 Euro Schaden. (Cornelia Höhne)