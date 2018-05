Doppeljubiläum in Rosenthal: Kirchturm wurde 500, Posaunenchor 50

Rosenthal. Doppelgeburtstag in der Kirchengemeinde: Am Wochenende feierten die Rosenthaler bei einem Gemeindefest sowohl das 50-jährige Bestehen des Kirchlichen Posaunenchors als auch die 500-jährige Existenz ihres Kirchturms.

Während des Festgottesdienstes erinnerte Pfarrer Klaus-Dieter Geisel an den ersten Chorleiter Josef Mosch, der seinen Posten rund 20 Jahre innehatte, und an dessen Sohn und Nachfolger Franz Mosch, die beide bereits verstorben sind. Auf sie folgten Karl Trust, Heinrich Plett und ab 2014 Adam Ertl.

Die verbleibenden Gründungsmitglieder wurden mit einer Urkunde geehrt. Ein besonderer Dank galt hier Wilhelm Detsch, Hans Happel und Helmuth Lapp, die sich über 20 Jahre im Vorstand engagiert hatten.

In seiner Predigt verwies Pfarrer Geisel auf die Bedeutung des Kirchturms in Rosenthal. Mögen dessen Mauern auch 500 Jahre alt sein, so sind die Glocken deutlich jünger: Sie wurden erst nach dem Krieg installiert.

Trittfeste Besucher erhielten zur Feier des Tages die Gelegenheit, den Turm zu besteigen. Da die schrägen Fenster aber keinen Blick über das Städtchen erlauben, nahmen nur wenige Besucher die Möglichkeit wahr.

An den Gottesdienst schloss sich ein Gemeindefest auf dem idyllischen Hof an. Mit gegrillten Spezialitäten war für das Mittagessen gesorgt; später gab es auch Kaffee und Kuchen.

Zur Unterhaltung spielte noch einmal der Posaunenchor auf. (zmm)