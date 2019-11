Landjugend Haubern gewinnt Hessisches Volkstanzturnier in Rosenthal

Rosenthal. Die Landjugend Haubern hat beim Volkstanzturnier der Hessischen Landjugend in Rosenthal am Samstag den Hessenmeistertitel im Vierpaarkreis gewonnen. Bei den Mehrpaarkreisen siegte die Folkloregruppe Linsengericht.

Insgesamt zwölf Tanzkreise nahmen in den beiden Kategorien an dieser inoffiziellen Hessenmeisterschaft teil. Darunter waren sieben Kreise aus dem Frankenberger Land: die Landjugendgruppen aus Haubern (3 Kreise), Laisa (2), Geismar und Gastgeber Rosenthal. Laisa trat im Mehrpaarkreis gemeinsam mit der Trachtengruppe Wollmar an.

Dort ging der Sieg an den Titelverteidiger aus Linsengericht. Die Folkloregruppe aus dem Main-Kinzig-Kreis siegte nach einem Pflichttanz und zwei Kürtänzen mit deutlichem Vorsprung (331 Punkte) vor Haubern II (318,5), Laisa/Wollmar (311) und Haubern III (301,5).

Spannender war es bei den Vierpaarkreisen, wo die Fidelen Jossataler aus dem Spessart als Titelverteidiger angereist waren. Sie mussten sich nach den drei Durchgängen aber mit Rang 4 zufrieden geben. Den Sieg holte Haubern I (335), das schon nach den ersten beiden Tänzen mit sieben Punkten deutlich vor Linsengericht gelegen hatte, das am Ende auf 328,5 Punkte und Platz 2 kam. Dritter wurde Groß-Bieberau (320). Rosenthal wurde Vierter, Laisa 6. und Geismar 7.

Endstand

Vierpaarkreise: 1. Haubern I: 335 Punkte 2. Linsengericht: 328,5 Punkte 3. Groß-Bieberau: 320 Punkte 4. Jossataler: 319,5 Punkte 4b: Rosenthal: 319,5 Punkte 6. Laisa: 316 Punkte 7. Geismar: 313,5 Punkte 8. Landesvorstand: 303,5 Punkte

Mehrpaarkreise: 1. Linsengericht II: 331,5 Punkte 2. Haubern II: 318,5 Punkte 3. Laisa-Wollmar: 310,5 Punkte 4. Haubern III: 301,5 Punkte