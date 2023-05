Ob in Afrika oder der Mongolei: Der Rosenthaler Schmidt-Corsitto führt ein abenteuerliches Leben

Von: Marise Moniac

Teilen

Im Norden von Kamerun: Der Rosenthaler Klaus Schmidt-Corsitto – in der Mitte mit Mütze neben seinem Kollegen Peter Müller – bei der Diskussion mit Einheimischen über eines der landwirtschaftlichen Projekte. © Privat

Er führt ein abenteuerliches Leben: Der Rosenthaler Klaus Schmidt-Corsitto ist auch noch im Ruhestand in der Entwicklungshilfe tätig.

Rosenthal – Der Rosenthaler Klaus Schmidt-Corsitto führt ein abenteuerliches Leben. Durch seine Tätigkeit in der Entwicklungshilfe ist er viel in der Welt herumgekommen. „Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich als Rentner den Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht mehr verlassen würde“, sagt er, doch so ganz hat er das wahrscheinlich selbst nicht geglaubt.

Der diplomierte Forstwirt hat zwar seit 1995 seinen Wohnsitz in Rosenthal, die meiste Zeit seines Lebens hat er jedoch außerhalb Deutschlands verbracht, und zwar in so entfernten Ländern wie der Mongolei oder Kirgistan und in vielen Staaten Afrikas, seinem bevorzugten Kontinent. Dass er nach dem Ende der offiziellen Berufsphase nicht die Hände in den Schoß legen würde, war da im Grunde klar.

Nach dem Abitur studierte der heute 68-Jährige Forstwissenschaften in Göttingen, absolvierte anschließend das Referendariat in Hessen und arbeitete dann zehn Jahre lang für eine Münchner Firma. 1987 begann sein Aufenthalt in Gabun, 20 Kilometer südlich des Äquators. „Das war ein Entwicklungshilfe-Projekt der EU mitten im Urwald“, erzählt er. „Es ging um die Wiederaufforstung degradierter, also ausgebeuteter Wälder.“

Abenteuerlicher Leben: In Gabun lernte Schmitt-Corsitto seine Ehefrau kennen

In Gabun lernte er auch seine spätere Frau Gabriella, eine Schweizerin, kennen, die im Albert-Schweitzer-Krankenhaus in Lambarene, dem Hauptort der Provinz Moyen-Ogoogué, arbeitete. „Es war wie in einem Kitschroman“, erinnert er sich lachend. „Gaby hat ruckzuck ihren Job und ihre Wohnung in der Schweiz gekündigt und kam zu mir.“

Die beiden teilten eine große Lust auf Abenteuer, und so beschlossen sie, den afrikanischen Kontinent mit einem uralten Landrover zu durchqueren. Doch sie gerieten in eine Rebellion, mussten die Reise abbrechen und nahmen lieber ein Flugzeug – das Auto wurde verschifft. Kurz darauf folgten teils mehrjährige Projekte im Sinne der Entwicklungshilfe in Äthiopien, im Kongo, in Conakry/Guinea und in Kamerun.

Abenteuerlicher Leben: Mit Ehefrau und zwei Kindern in der Mongolei

In der Zwischenzeit vergrößerte sich die Familie um Tochter Joëlle und Sohn Aurel, und die Eltern suchten nach einem Rückzugsort in Deutschland. Sie erwarben ihr Haus in Rosenthal und bauten es nach ihren Vorstellungen um, was allerdings nicht bedeutete, dass sie im ländlichen Nordhessen verharrten. Nach einer etwas ruhigeren Phase in der Eschborner Zentrale seines Arbeitgebers, der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) zog es Klaus Schmidt-Corsitto wieder in die Ferne, diesmal in die Mongolei.

„Meine Frau wollte erst nicht mit, aber drei Jahre später kam sie doch mit den Kindern nach“, erzählt er. Inzwischen haben Tochter und Sohn an der Internationalen Schule in Ulan Bator das Abitur abgelegt, und Gaby hat ihre Bestimmung in einem Zahnhygiene-Projekt für mongolische Kinder und in Pferdetouren für Touristen gefunden.

An der chinesischen Mauer: Beim Einsatz in der Mongolei besichtigte die Familie Schmidt-Corsitto aus Rosenthal auch das Nachbarland China. Von links: Aurel, Joëlle Gabriella und Klaus Schmidt-Corsitto. © Privat

Vater und Sohn beendeten ihren Aufenthalt in Ostasien mit einer fünfwöchigen, 10 000 Kilometer langen Motorradtour, Joëlle reiste mit der Transsibirischen Eisenbahn zurück in die Heimat. Sie hat inzwischen ihr Jurastudium abgeschlossen und arbeitet in einer Anwaltskanzlei in Genf. Sohn Aurel steht kurz vor dem Ende seines Studiums in Internationalem Business in Heidelberg.

Für den Vater folgten zwei Jahre in Kirgistan, doch da machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung: Er infizierte sich und war ein halbes Jahr krank.

Abenteuerlicher Leben: Wiederaufforstung in Kamerun

Es folgten weitere Aufenthalte in Kamerun. Ein Traum für die Zukunft wäre noch Madagaskar, sagt er. „Da war ich noch nicht.“ Für Forstleute aus den beiden Ländern organisierte er kürzlich eine Studienreise nach Hessen, wo diese verschiedene Forstbetriebe von Hessen-Forst, den Nationalpark Kellerwald-Edersee und das Stiftungsforsten Kloster Haina kennenlernten (HNA berichtete).

Die durch den Klimawandel bereits erfolgte Zerstörung riesiger Landstriche bereite ihm große Sorgen, doch die Zusammenarbeit gerade mit Afrikanern mache ihm immer noch viel Spaß. „Da ist jeder Tag eine Bereicherung.“

„Es gibt nicht sehr viele Menschen, denen so ein spannendes und manchmal gefährliches Leben gefällt“, sagt er, „aber ich kann im Krisenkontext gut leben“, sagt Schmidt-Corsitto.

Was nicht heißt, dass der 68-Jährige nicht auch die Vorteile im beschaulichen Rosenthal zu schätzen wüsste. „Hier kommt man zur Ruhe, und wir haben Nachbarn, auf die wir uns verlassen können, das bedeutet uns sehr viel.“ (Marise Moniac)