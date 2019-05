Rosenthal: Mit fröhlichem Temperament gegen arktische Kälte gesungen

Frühlingskonzert

+ © Marise Moniac Gesamtbild: Die Gastgeber vom MGV Rosenthal und die Rose Valley Singers beim Frühlingskonzert in Rosenthal. © Marise Moniac

Rosenthal – Ein Konzert im Mai stellt man sich gerne in einer milden Frühlingsnacht vor. Da auf den Wonnemonat aber in dieser Hinsicht kein Verlass ist, heizten der MGV Rosenthal und seine sieben Gastchöre den Besuchern mit einem heißen Programm ein, das Gedanken an die fast arktischen Temperaturen schnell verdrängte.