Infozentrum am Uniper-Kraftwerk in Hemfurth/Edersee mit neuer Ausstellung wieder eröffnet

Von: Cornelia Höhne

Technik und Tourismus: Uniper-Kraftwerksleiter Jürgen Damm (Zweiter von links) erläutert die selbst erklärenden Infotafeln im neu gestalteten Infozentrum; mit im Bild von links Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Claus Günther (Edersee Marketing), Bürgermeister Klaus Gier, Marcus Brauer (Filmproduktion), Marko Drebes (WSA), Jörg Roth (Naturpark), Achim Frede (Nationalpark), Timo Hartmann (Werbung). © Cornelia Höhne

Das Infozentrum im Uniper-Kraftwerk im Edertaler Ortsteil Hemfurth/Edersee ist mit einer neuen Ausstellung wieder für Besucher geöffnet.

Edertal-Hemfurth/Edersee – Großformatige Tafeln mit Daten, Fakten und Fotos erläutern Funktion und Aufgabe des Kraftwerks und informieren über die Edersee-Region. Die selbst erklärende Ausstellung ist während der Betriebszeiten der Standseilbahn geöffnet, der Eintritt ist frei.

Infozentrum schlummerte im Dornröschenschlaf

Das Infozentrum schlummerte einige Jahre im Dornröschenschlaf, noch unter dem früheren Kraftwerksbetreiber E.ON Wasserkraft. Zwischenzeitlich hatte es der Heimatverein Hemfurth/Edersee für die Ausstellung „100 Jahre Edersee“ wieder belebt. Unter Regie des heutigen Betreibers Uniper wurde es nun komplett neu gestaltet mit Tafeln, Fotos und einem kurzen Imagefilm, der in Dauerschleife gezeigt wird. „Das ist der Startschuss für das neu gestaltete Infozentrum“, sagte Kraftwerksleiter Jürgen Damm am Dienstagnachmittag (25. Juli 2023) bei der Eröffnung. „Wenn es gut angenommen wird, können wir uns noch mehr vorstellen.“

Schwerpunkt der Ausstellung ist der Kraftwerksbetrieb mit Geschichte des Betreiberunternehmens, aber auch Informationen zu Wasserkraft, Umweltschutz und Energiewende fehlen nicht.

Sehen, wie die „Riesenbatterie“ arbeitet

Zahlen und Fakten sind für die Pumpspeicherkraftwerke am Edersee aufgelistet. Wie die „Riesenbatterie“ arbeitet, das können Besucher am Anlagenmodell Kaverne Waldeck 2 testen, wenn per Knopfdruck der Turbinenbetrieb aus- oder eingeschaltet wird. Informationen zu Technik und Pumpspeicherkraftwerken ergänzen die Schautafeln.

Die Geschichte der über 100 Jahre alten Edertalsperre mit historischen Fotos leitet über zur heutigen Bedeutung des Edersee für den Tourismus. Dazu gehört auch die Standseilbahn zum Peterskopf, die Ausflügler über 300 Höhenmeter nach oben befördert. Dort erschließen sich Wanderwege an den Oberbecken mit Fernblick in die Region über Naturpark und Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Herz der Ausstellung bleibt auch weiterhin das seit Jahrzehnten bekannte Edersee-Modell, das einen Überblick über die Region und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verschafft.

Für Besucher und interessierte Schulklassen

Das Infozentrum, das ab sofort allen Besuchern, aber auch interessierten Schulklassen offen steht, könnte bei Bedarf noch ergänzt werden, deutete Damm an. Beispielsweise durch eine App, die Gäste durch die Ausstellung führt.

Film ab im neuen Infozentrum: Von links die Uniper-Mitarbeiter Eugen Monsch, Mathias Biederbeck, Kraftwerksleiter Jürgen Damm, Carmen Bender, Sascha Radler, Dirk Rübsam, Stefan Stracke, Jörg Lingelbach, Oliver Rogowski. © Cornelia Höhne

Bürgermeister Klaus Gier begrüßte das neu gestaltete Infozentrum am Edersee. „Das rundet das Bild ab.“ Gäste wie auch Einheimische finden darin wissenswerte Informationen, ergänzte Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese. Claus Günther vom Edersee Marketing regte eine Zusammenarbeit bei touristischen Angeboten mit Einbindung des Infozentrums an.

Es ist bis einschließlich Oktober von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Optimismus zum Bau der 250 Millionen Euro teuren neuen Kaverne

In den Pumpspeicherkraftwerken Waldeck stehen insgesamt 620 Megawatt Leistung für den Ausgleich von Lastschwankungen und Spitzenlasten zur Verfügung. 480 MW werden allein in Waldeck II erzeugt. Dieser Stromspeicher aus dem Nationalpark reicht, um die Stadt Frankfurt neun Stunden mit Strom zu versorgen, sagt Kraftwerksleiter Jürgen Damm.

Knapp fünf Stunden mehr wären es, wenn die auf Eis gelegte neue Kaverne Waldeck2plus gebaut würde. Damm zeigt sich optimistisch, dass das Projekt im Zuge der Energiewende bald aktuell werden könnte. „Wir sehen da positiv in die Zukunft.“ Die Planungen wurden unter dem damaligen Betreiber E.ON in 2011 genehmigt. Das 250 Millionen Euro teure Projekt sollte in 2016 in Betrieb gehen. Dazu wurde bereits die Dammkrone am Hochspeicherbecken erhöht. Wegen fehlender Anreize aus der Politik wurde der Bau der 300 MW starken Pumpturbine indes schon frühzeitig gestoppt. (Cornelia Höhne)