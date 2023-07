Rundum gelungenes Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Wildungen

Perfekt organisiert: Szene aus den Prüfungen zur Goldenen Jugendspange. © Matthias Schuldt

Exakt 1021 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren Waldeck-Frankenberg erlebten ein perfekt organisiertes Zeltlager in Bad Wildungen-Odershausen.

Bad Wildungen – Die gastgebenden Wildunger Feuerwehren kassierten für ihre Premiere als Veranstalterinnen von allen Seiten ein Lob nach dem anderen. Am liebsten wäre die Kreisjugendfeuerwehr im nächsten Jahr wiedergekommen, „aber natürlich braucht es für alle Helferinnen und Helfer jetzt erst Mal eine Pause“, meinte Kreisjugendfeuerwehrwart Thomas Wittenburg.

Zum Finale des Zeltlagers am Sonntag verlieh er gemeinsam mit dem Vorstandskollegium und einer Reihe von Ehrengästen 66 goldene Jugendspangen. „Alle 66 Gemeldeten haben damit die Prüfungen bestanden“, freute er sich und lobte die Nachwuchsabteilungen: „Es war das erste Zeltlager für den neuen Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr und so, wie Ihr euch hier präsentiert habt, macht es großen Spaß!“

Auch die Prüfungen zu bronzenen und silbernen Jugendspangen wurden mit Erfolg absolviert – von 573 Mädchen und Jungen. „So viele waren es noch nie. Ein Rekord, 171 mehr als beim letzten Mal“, fügte der Kreisjugendfeuerwehrwart hinzu.

Das gemeinsame Zeltlager bildet seit 21 Jahren ein Higlight in den Terminkalendern der Waldeck-Frankenberger Jugendfeuerwehren. Damit das 2024 so bleibt, sucht der Vorstand eine gastgebende Feuerwehr fürs nächste Jahr. Landrat Jürgen van der Horst warf sich in seinem Grußwort dafür in die Bresche. Wie Bad Wildungens Bürgermeister Ralf Gutheil zeigte er sich beeindruckt vom gesamten Auftreten, von der Disziplin, vom Können, vom Einsatzwillen und von der Begeisterung der Mädchen und Jungen: „Nicht zuletzt die vielen müden Augen, in die ich blicke, zeigen mir, dass es ein gelungenes Zeltlager war. Geht nach Hause zu euren Bürgermeistern und zu euren Feuerwehrführungen und werbt dafür, dass sie vielleicht nächstes Jahr das Zeltlager ausrichten.“

Eine wichtige und erfreuliche Information hatte Jana Bornscheuer vom Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr parat:

Die Zahl der Mitglieder in den Nachwuchsabteilungen steigt, trotz oder vielleicht wegen der schwierigen Pandemiejahre, in denen Kinder und Jugendliche kaum Chancen hatten, Gemeinschaft außerhalb der eigenen Familie zu leben. „Wir sind froh, dass jetzt alles wieder in Präsenz möglich ist“, fasst Jana Bornscheuer die Stimmung zusammen. (Matthias Schuldt)