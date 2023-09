Sachsenberg: Altstadt-Weinfest unter den Linden feiern

Von: Marianne Dämmer

An der evangelischen Kirche in Sachsenberg findet das Altstadt-und Weinfest erstmals statt. © Marianne Dämmer

Das Altstadtfest in Sachsenberg findet am Samstag, 2. September, erstmals unter den Linden an der evangelischen Kirche statt.

Lichtenfels-Sachsenberg – Das traditionelle Altstadtfest in Sachsenberg bekommt einen neuen, belebenden Anstrich: Am kommenden Samstag, 2. September, findet es erstmals unter den Linden an der evangelischen Kirche statt. Außerdem wird das Altstadtfest auch zum Weinfest. Ortsbeirat und die Sachsenberger Vereine laden herzlich ein.

„Der Festausschuss, der aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern zusammengeschlossen wurde, hat sich Gedanken über den Ablauf und eine neue Location gemacht, um der Veranstaltung frischen Wind zu verleihen“, erklärt Ortsvorsteherin Lisa Backhaus. Das Fest beginnt am 2. September um 14 Uhr mit einem Gottesdienst unter den Linden an der ev. Kirche. Nach der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr tanzen die Minibienen und um 16 Uhr ist Pfarrer Reinald Richber live an der Gitarre zu erleben.

Für die Kinder gibt es Popcorn, Glitzertattoos, eine Hüpfburg und eine Kirchenrallye. Erwachsene können die schöne Sachsenberger Altstadt bewundern und an den Führungen durch das Kulturhaus und die Ausstellung von Erna Thelier teilnehmen. Die Landfrauen bieten Waffeln und Kaffee an, außerdem gibt es Gyros, Pommes und Matjesbrötchen. „Neben herkömmlichen Kaltgetränken werden dieses Jahr Wein und Sekt im Fokus stehen“, so Backhaus. Passend zu dem gemütlichen Ambiente tritt abends „Guitarissimo“ Christoph Winzer live auf und sorgt für musikalische Unterhaltung.

„Wir freuen uns auf unser traditionelles Fest, bei dem die Geselligkeit und die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Dank unseres bunten Programms ist für jeden etwas dabei und wir freuen uns auf viele Gäste“, sagt Ortsvorsteherin Lisa Backhaus und dankt: „Es ist schön, dass sich immer so viele Helferinnen und Helfer finden, die solch ein Fest überhaupt möglich machen.“ red/md