Sachsenberger Grundschüler schnuppern Zirkusluft

Von: Marianne Dämmer

Von der Schulbank in die Manege: Die Schüler und Vorschulkinder der Grundschule Sachsenberg haben an einem Zirkusprojekt teilgenommen und ihr Können vor großem Publikum im Zirkuszelt unter Beweis gestellt. © Marianne Dämmer

Die Schüler und Vorschüler der Sachsenberger Grundschule haben Zirkusluft geschnuppert und sich in Gala-Vorstellungen als Zauberer, Seiltänzer, Fakire aus 1001 Nacht oder Dompteure bewiesen.

Lichtenfels-Sachsenberg – Vorhang auf, Manege frei: Zwei zauberhafte Gala-Vorstellungen gaben die Mädchen und Jungen sowie Vorschulkinder der Grundschule Sachsenberg Ende vergangener Woche vor großem Publikum. Zusammen mit dem Team des Projektzirkus Hein hatten sie drei Tage lang Zirkusluft geschnuppert, viel trainiert und sich als Zauberer, Seiltänzer, Fakire aus 1001 Nacht oder Dompteure bewiesen.

Eine Ziegen-Dressur und eine Tauben-Revue gehörten zum Programm. Magier traten ebenso auf wie drei junge Clowns, die mit ihrem schauspielerischen Talent zwischendurch immer wieder für Lacher sorgten. Artistinnen zeigten ihr Können am Trapez. Viel Applaus bekamen die fast 100 jungen Zirkuskünstler.

„Wir haben uns das schon sehr lange gewünscht, durch den Projektzirkus Hein konnten wir unseren Wunsch nun realisieren“, sagt Claudia Bartl, stellvertretende Leiterin der Grundschule Sachsenberg. Die Kinder durften auswählen, welche Rolle sie für die Gala-Vorstellungen einstudieren wollten. „Jedes Kind wurde einbezogen, jedes fand seinen Platz. Das Zirkusteam hat ein gutes Händchen dafür, wer für welche Aufgabe geeignet ist, die Anleitungen waren sehr professionell“, lobt Lehrerin Claudia Bartl.

Familie Mees vom Reiterhof hatte eine Wiese für das Zirkuszelt zur Verfügung gestellt und die Kinder durften sich im Reiterstübchen umziehen. Die Stadt Lichtenfels unterstützte das Projekt mit Wasser und Strom.

Bereits nach drei Vormittagen waren die Kinder bereit für ihren großen Auftritt. Nach einer Generalprobe am Donnerstag folgten am Abend und Freitagnachmittag die Galavorstellungen. Insgesamt haben 93 Mädchen und Jungen an dem Zirkusprojekt teilgenommen, darunter 23 Vorschulkinder, erklärt Claudia Bartl.

„Die Kinder sind total begeistert. Und die Eltern waren sehr überrascht – mit so einer Vorstellung hatte keiner gerechnet“, freut sich die stellvertretende Schulleiterin und erklärt weiter: „Wir haben uns schon für 2027 vormerken lassen. Jedes Kind soll im Laufe der Grundschule einmal in den Genuss des Zirkusprojektes kommen. Es ist einfach ein großes Erlebnis.“ (Von Marianne Dämmer)