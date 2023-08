Sänger des MGV 1886 Odershausen haben einen guten Mix

Von: Jonas Bremmer

Teilen

Eine gute Truppe: Die Männer des MGV Odershausen mit den WLZ-Mitarbeitern Patrick Böttcher (liegend) und Christian Wolf (kniend). © WLZ media

Die Sommertour 2023 der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank steht unter dem Motto „Waldeck ist ganz Chor“. Diesmal machte das WLZ-Team Station beim MGV 1886 Odershausen.

Mitmachen, Spaß haben und gewinnen hieß es auch diesmal, als das Sommertour-Team um Patrick Böttcher die elf Chöre in der Region besuchte und dabei lustige Ratespiele im Gepäck hatte.



Diesmal reiste das Sommertour-Team in den Bad Wildunger Stadtteil Odershausen, wo es im Gemeindehaus zur Übungsstunde herzlich von den Sängern des MGV 1886 Odershausen begrüßt wurde. In geselliger Runde bei kühlen Getränken ging es an den ersten Teil der Aufgabe, die fehlerfreie Darbietung zweier Gesangsstücke. Hierfür wählten die Sänger den Männerchor-Klassiker „Aus der Traube in die Tonne“ von Kurt Lissmann. „Das war ein Brett und sorgte bei uns für absolute Gänsehaut. Ganz stark gesungen“, bescheinigte Patrick Böttcher. Mit dem zweiten Liedvortrag bewiesen die Sänger des MGV dann, dass sie auch modern können. „Ich wollte nie erwachsen sein“, Nessajas Lied aus dem Rockmärchen Tabaluga, welches aus der Feder von Peter Maffay und Rolf Zuckowski stammt. „Das hat Kindheitserinnerungen geweckt und wäre alleine die Spende in Höhe von 300 Euro der Waldecker Bank wert gewesen“, so Böttcher. Doch dafür musste auch noch der zweite Aufgabenteil erfüllt werden.



An der Tafel konnte Marius Maiweg sein künstlerisches Talent direkt beweisen. © WLZ media

Auch diesmal galt es wieder, pantomimisch und zeichnerisch bekannte Liedtitel darzustellen, die vom Chor erraten werden mussten. Für die Darstellung wurde der MGV-Neuzugang Marius Maiweg ausgewählt. Seine Sangesbrüder erkannten sofort bei der ersten Zeichnung, dass es sich um den Titel „Ein Männlein steht im Walde“ handeln muss. Die Darstellung von „Es fährt ein Zug nach nirgendwo“ sorgte da schon eher für grübelnde Gesichter. Aber nach einer Weile war auch diese harte Nuss geknackt. Zum Dank für den Einsatz bei seinem ersten Übungsabend sang der Chor seinem neuen Mitglied Marius Maiweg noch ein Ständchen: „Seemann (deine Heimat ist das Meer)“ von Lolita.



Gesang und Geselligkeit – das wird von den Sängern des MGV 1886 Odershausen gelebt. Derzeit zählt der Verein 22 aktive Sänger, die sich immer montags ab 20 Uhr zur Übungsstunde im Gemeindehaus Odershausen treffen. Hier wird eine gute Mischung aus traditionellen Männerchorliedern und modernen Songs geprobt unter der Leitung von Chorleiter Guido Wilhelmi. Die Noten haben die Sänger voll digitalisiert auf ihren Tablets. Das ist nicht nur modern, sondern auch umweltschonend. So sparen sie nicht nur Papier und Druck, sondern haben auch alle Noten ganz ohne Zettelwirtschaft ordentlich archiviert. Die überwiegend vierstimmigen Stücke gibt der Chor bei verschiedensten Anlässen wie Sängerfesten, Geburtstagen, Hochzeiten, Beerdigungen und Jubiläen zum Besten. Alle, die sich für den Chorgesang interessieren und Teil einer guten Gemeinschaft werden möchten, sind herzlich eingeladen an einer Gesangsstunde teilzunehmen.



Beim MGV Odershausen gibt Chorleiter Guido Wilhelmi den Ton an. © WLZ media

„Singen ist ein einzigartiger und komplexer Vorgang. Der Körper als Musikinstrument und das Zusammenspiel zwischen Sängern und Zuhörern erzeugen ein eigenes Klangmuster. Das Ganze wirkt sich positiv auf einen aus und fördert das Wohlbefinden“, beschreibt der Vereinsvorsitzende, Friedemann Tonner, den Chorgesang. Das wurde auch zuletzt wieder deutlich beim Chorfestival in Korbach, bei dem der MGV Odershausen ebenfalls auftrat. Neben den Gesangsauftritten und Übungsstunden machen die Sänger auch gemeinsame Ausflüge wie kürzlich nach Frankfurt am Main oder führen gemeinsame Aktivitäten und gesellige Abende durch.

Zum Chor MGV 1886 Odershausen e.V.

Gründung: 1886

Vorsitzender: Friedemann Tonner

Chorleiter: Guido Wilhelmi

Mitglieder: 26, davon 22 Aktive

Info: Tel. 05621 5982

WLZ-Sommertour mach Station beim MGV 1886 Odershausen Fotostrecke ansehen

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Porträt, ein Video von der Aktion und eine Mitspiel-Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

Gewinnspiel

Erkennen Sie den Ort (Gemeinde)? Dann spielen Sie mit und senden uns Ihre Antwort mit Ihren Kontaktdaten per Mail an: sommertour@wlz-online.de oder per Post an WLZ, Sommertour, Lengefelder Str. 6, 34497 Korbach. © Hans Blossey

Mit der Einsendung der Lösung per Mail/postalisch nehme ich automatisch am Gewinnspiel der Sommertour 2022 teil und erkläre mich einverstanden, dass die Wilhelm Bing Druckerei und Verlag GmbH unter der angegebenen Telefonnummer und/oder E-Mail mich über den erhaltenen Gewinn informieren darf, ferner zu meiner Meinung über die WLZ befragen und mir ggf. Angebote unterbreiten. Meine Adressdaten werden nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter www.wlz-online.de/ueber-uns/datenschutz. Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten der Waldeckischen Landeszeitung mit Ausnahme der Betriebsangehörigen und deren Verwandten. Die Gewinner werden von der Waldeckischen Landeszeitung benachrichtigt. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 02.09.2023