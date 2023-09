Samba füllt Bad Wildungen und die Herzen Tausender Fans

Von: Matthias Schuldt

„Jalapenos“ heizten den Samba-Fans an allen Tagen und an allen Autrittsorten ein. © Peter Fritschi

Verregnet und deshalb mit wenig Publikum startete das Sambafestival am Freitag. Sambistas und Fans genossen dafür den Samstag und Sonntag in vollen Zügen.

Bad Wildungen – Überall, wo eine der 18 Batterias zu spielen begann, sammelten sich augenblicklich Trauben von Menschen, feuerten die Sambistas an, tanzten, klatschen, johlten und jubelten. Das Sambafestival kehrte mit Vertrautem und Neuem aus der lähmenden Zeit der Pandemie und ihren Beschränkungen zurück. Etliche Stammgäste hatten wieder den Weg nach Bad Wildungen gefunden einschließlich der Tänzerinnen in ihren Kostümen. An die Stelle des Sambaumzuges die Brunnenstraße und -allee entlang strebten am Sonntag zum Finale mehrere Gruppen von zwei Seiten aufeinander zu. Die einen starteten in der Altstadt, die anderen unterhalb des Fürstenhofes. Der Publikumsandrang war nicht geringer als in früheren Jahren, aber diese Arte der Inszenierung brachte Zuschauerinnen und Zuschauer viel intensiver in Bewegung.

Höhepunkt war das Treffen von Gruppen mitten auf der Brunnenallee, wo sie gemeinsam die Schlegel und Hände über die Trommeln, Bongos und anderen Rhythmusinstrumente fliegen ließen zur großen Freude des dicht gedrängten Publikums.

Als voller Erfolg stellte sich die Premiere der „Langen Sambanacht“ an der Konzertmuschel unterhalb der Wildunger Wandelhalle heraus. Proppevoll war die Fläche vor der Bühne, eine Gruppe nach der anderen begeisterte und riss die Besucherinnen und Besucher aller Generationen mit. Wer zwischendurch ermüdete, machte es sich in einem Deckchair oder auf einem Mäuerchen bequem und verfolgte das Geschehen von dort weiter. Zum krönenden Abschluss gab es einen Samba-Flash-Mob, einen spontanen Auflauf mehrerer Gruppen, die gemeinsam auf und neben der Bühne den Fans einheizten. Zufriedenheit hörte man auch an den Ständen, die in geringerer Zahl als vor der Corona-Krise auf der kleinen Brunnenallee zu finden waren. (Matthias Schuldt)

