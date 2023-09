Scharfe Kurven und junge Hüpfer beim Viehmarktsumzug

Von: Heike Saure

Teilen

Verschärft: (von links) Max Mielke sowie Niklas und Sieghard Knocks zeigten eindrucksvoll, wie scharf die Kurven in Ammenhausen sind. © Heike Saure

Fast 20 Festzugsgruppen schlängelten sich durch die neu gestaltete Landstraße bis zum Festplatz an der Stadthalle. Bunt, fantasievoll und laut wurde es als die Gruppen, zu Fuß oder auf von Traktoren gezogenen Wagen, an den zahlreichen Zuschauern, die die gesamte Strecke säumten, vorüberzogen. Die Teams hatten sich viele Gedanken gemacht, herausgekommen waren tolle Beiträge, die mit Plakaten, Kostümen und Aufbauten auf den Wagen umgesetzt wurden.

Diemelstadt-Rhoden - Das Wetter hätte nicht besser sein können und so wurden die Gruppen zum Auftakt des dreitägigen Viehmarkts mit dem Applaus Hunderter Zuschauer belohnt. Egal, ob die Schäfertruppe Pieper gelebte Landschaftspflege mit eingepferchten Schafen im Umzug demonstrierte oder die „Jungen Hüpfer“ in ihrem Wagen hoch hinaus über die Zuschauer gehoben wurden, der Applaus war ihnen sicher. Ein Thema, das noch am Samstag aktueller denn je wurde, setzten die Fußballer um. „Fußball-Deutschland am Boden. Nominiert die Jungs und Mädels der SG Schmillinghausen/ Rhoden“ appellierten sie.

Vom Kindergarten bis zum Vdk, der sein 75-jähriges Bestehen feiert, und vom Sportverein bis zu den Husaren aus dem benachbarten Schmillinghausen waren fast 20 Gruppen beim Festzug dabei. Auf witzige Art und Weise machten die Ammenhäuser auf ihre scharfen Kurven in der Ortsdurchfahrt aufmerksam. Als „die schärfsten Kurven von Ammenhausen“ verkleidet, sorgte diese Truppe für viel Gelächter am Straßenrand.

Begleitet von zahlreichen Musikvereinen und Spielmannszügen fand der Umzug seinen Abschluss am Festgelände. Dort ging es mit buntem Markttreiben und Party in der Stadthalle weiter. hei

Kunterbunter Festzug zum Start des Rhoder Viehmarkts Fotostrecke ansehen