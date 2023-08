Schmillinghäuser Unterstützer zu Gast in Blessem

Dankbar für große Hilfe

+ © privat Staunen im Baustofflager, aus dem sich Erftstädter Flutbetroffene gegen Vorlage eines Berechtigungsscheins Baumaterial für die Wiederaufbau holen können. © privat

Zum zweiten Jahrestag der zerstörerischen Flut im Ahrtal und an der Erft haben Unterstützer aus Schmillinghausen den besonders betroffenen Ort Blessem in Erftstadt besucht. Im Baustofflager von Erftstadt können sich Flutbetroffene mit einem Berechtigungsschein Baumaterialien zum Wiederaufbau ihrer Häuser kostenfrei abholen.

Bad Arolsen/Erftstadt - Leiter Tibor Schady berichtete eindrucksvoll von dem immer noch großen Bedarf. In diesem Lager wurden bis heute Waren im Wert von rund 15 Millionen Euro ausgegeben. Alles finanziert aus Spenden. Darunter waren auch gespendete Baumaterialien aus Nordwaldeck.

Die Organisatoren der Spendenaktionen, Elmar Kottenstede und Stephan Hasenschar, schafften es in den Tagen, Wochen und Monaten nach der Flut immer wieder, Spender zu mobilisieren und kauften davon Baumaterial, welches in Erftstadt bzw. direkt in Blessem angeliefert wurde. Und das im Wert eines hohen sechsstelligem Eurobetrages.

Wiederaufbau ist noch in vollem Gange

Bei einem Rundgang durch Blessem schilderten die Einwohner beeindruckend, von den Tagen der Flut und den Wochen danach und von den vielen Schwierigkeiten, die es auch heute noch gibt.

+ Eine große Abordnung aus Schmillinghausen war zu Gast im ehemals überfluteten Ort Blessem an der Erft. Ein großes Banner mit Erinnerungsfotos beschreibt dort die vielen Hilfserfolgreichen Hilfsprojekte aus Nordwaldeck. © privat

Am Rande der ehemaligen Abbruchkante zur Kiesgrube waren noch immer die Dimensionen der Flutwelle sichtbar. Teilweise weggespülte Gebäudeteile stehen noch heute. Manche Wohnhäuser sind komplett verschwunden. Demnächst muss noch ein Haus abgerissen werden.

Aber die Schmillinghäuser konnten auch Fortschritte sehen: Renovierte Häuser, Gärten, in denen wieder Blumen blühen. Leuchtende Augen bei Bewohnern, die alles schon wieder hergerichtet haben.

Gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen

Bei gekühlten Getränken, einem leckeren Essen wurden Kontakte zwischen den Blessemer Bürgern und der Gruppe aus Schmillinghausen geknüpft. Es gab gute Gespräche und den Wunsch, die Beziehungen zwischen den beiden Orten zu vertiefen.

Am darauffolgenden Sonntag begrüßte Ortsvorsteher Elmar Kottenstede Blessemer Senioren im örtlichen Gemeindehaus. Kottenstede nahm eine Spende der katholischen Kirche aus Bad Arolsen zum Anlass, zu Kaffee und Kuchen einzuladen. In einer geselligen Runde mit einem Auftritt eines Alleinunterhalters gab es viele glückliche Gesichter. Mit Blick auf ein großes Banner mit vielen Erinnerungsfotos beschrieb Kottenstede die vielen erfolgreichen Hilfsprojekte, die in den vergangenen beiden Jahren aus Nordwaldeck in Richtung Blessem rollten.