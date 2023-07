Bürgermeisterkandidat Andreas Fritz: Schon mitten im Wahlkampf

Von: Julia Janzen

Unterschriften von Unterstützern: Kandidat Andreas Fritz (rechts) übergibt Bürgermeister Elmar Schröder (links) und Jörg Romberger die Liste. © Julia Janzen

50 Unterschriften von Unterstützern muss mindestens vorlegen, wer sich ums Bürgermeisteramt in Diemelstadt bewerben möchte. 64 sind es bei Andreas Fritz geworden. Am Mittwoch hat er die Unterschriftenlisten im Rhoder Rathaus abgegeben.

Diemelstadt - Jeder Eintrag wird nun überprüft, bevor es offiziell grünes Licht gibt für die Kandidatur von Andreas Fritz. Der 47-Jährige hat derweil schon einige Termine absolviert, um sich bekannt zu machen: Er war bei den Schützenfesten in Wrexen und Helmighausen, bei einer Radtour der Grünen und bei einer Veranstaltung im Walmebad. Ab Mitte August beginne die zweite Phase des Wahlkampfs, sagt er. Alle anstehenden Termine wolle er wahrnehmen.

Geplant hat Fritz zudem, alle Ortsteile zu besuchen. Mit den Ortsvorstehern habe er das bereits besprochen. Zusammen mit den jeweiligen Ortsbeiräten soll es dann einen Ortsbegang geben, bevor der Kandidat in den Dorfgemeinschaftshäusern oder anderen Treffpunkten für Fragen zur Verfügung steht. Auch zu den Feuerwehren wolle er Kontakt aufnehmen.

Das alles wird er nun auch mit Unterstützung der CDU machen. Nachdem SPD, FWG und Grüne bereits ihre Unterstützung zugesagt hatten, wird dies nun auch die CDU machen, wie Fraktionschef Rainer Runter im WLZ-Gespräch sagte.

Möglicherweise wird es bei der Wahl am 8. Oktober einen weiteren Kandidaten geben, die entsprechenden Unterlagen seien abgeholt werden, sagt Bürgermeister Elmar Schröder. Die Frist zur Anmeldung endet am Montag, 31. Juli, um 18 Uhr. Für den Wähler sei ein weiterer Kandidat gut, sagt Andreas Fritz. So habe man tatsächlich eine Wahl. jj