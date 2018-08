Das ganze Dorf ist eingeladen

Bromskirchen. Es ist wieder so weit: Von Samstag, 4. August, bis Montag, 6. August, feiert der Schützenverein „St. Hubertus“ mit dem ganzen Dorf Bromskirchen sein traditionelles Schützenfest.

Es ist alljährlich das größte und geschichtsträchtigste Fest des Jahres im Ort. Vor allem das amtierende Königspaar William Feige und Theresa Homrighausen, aber auch die ganze Region fiebern dem Schützenfest entgegen. Das Schützenfest beginnt am Samstag um 19.30 Uhr mit einer Gedenkfeier am Ehrenmal vor der St. Martinskirche, daran schließt sich der Festzug zur Schützenhalle an. Die musikalische Begleitung übernimmt der Musikverein Düdinghausen.

Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Feldgottesdienst an der St. Martinskirche unter Mitwirkung des Posauenchors Bromskirchen statt. Anschließend wird dort der Musikzug Bottendorf ein Platzkonzert geben. Um 13.30 Uhr beginnt der große Festzug am Rathausplatz. Gegen 18 Uhr findet der Festakt mit dem Königstanz sowie den Ehrungen in der Schützenhalle statt. Besonders gedacht wird an die Jubelpaare: 50 Jahre: Heinz Wilhelmi und Hilde Pietschmann, 40 Jahre: Rudolf Müller sen. und Carla Klement, 25 Jahre: Eckhard Eitzenhöfer und Cornelia Eitzenhöfer.

Am Montag ab 8.30 Uhr können sich die Schützen und auch alle Besucher und Festgäste mit dem Schützenfrühstück in der Schützenhalle für das Vogelschießen stärken. Im Anschluss wird zum Schießstand am Ruppelsberg marschiert – dort beginnt gegen 10.30 Uhr das Vogelschießen mit dem Ehrenschuss des noch amtierenden Schützenkönigs William Feige. Nach dem Wettkampf wird die feierliche Inthronisierung des neuen Königspaares in der Schützenhalle vorgenommen. Um etwa 17.30 Uhr werden das neue Königspaar und sein Hofstaat mit einem Festzug abgeholt, anschließend findet der Königstanz in der Schützenhalle statt. Nach dem Königstanz wird die Band „Moskitos“ beim Tanz für Jedermann für Stimmung sorgen. Die Küche und die Karibik-Bar in der Festhalle sind an allen drei Tagen geöffnet. Während des Schützenfestes wird auf dem Festplatz ein Vergnügungspark aufgebaut sein. (mjx)