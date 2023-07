Schulentlassungsfeier der Schlossbergschule in Rhoden: Schritt ins Erwachsenenleben

Auf dem Weg zur Schulentlassungsfeier der Schlossbergschule Rhoden. Die Klasse H9 mit ihrer Klassenlehrerin Ines Klauke (rechts). Die Klasse R10 mit ihrem Klassenlehrer Jochen Rube (links). © Heike Saure

Für 26 Schüler der Schlossbergschule Rhoden bricht mit der Verabschiedung ein neuer Lebensabschnitt an.

Diemelstadt-Rhoden - Einen ehrlichen, schonungslosen Spiegel hielt Schulleiterin Sigrid Scholtissek den Abschluss-Schülern vor. Die Welt der Erwachsenen biete nicht nur Rechte, sondern berge gar Gefahren und sei auch mit Verantwortung verbunden. Jemanden, der das ganze Leben über da sei, um Wünsche zu erfüllen, gebe es vermutlich nicht, daher sollten die Schüler selbst die Möglichkeiten ergreifen, die sich ihnen böten.

Scholtissek dankte den Eltern für die konsequente Erziehung und die liebevolle Begleitung und gab den Schülern mit auf den Weg, den Sommer und die Unbeschwertheit der Jugend zu genießen. „Euch stehen viele Möglichkeiten offen, ihr müsst aber zunehmend erwachsen werden“, mahnte sie.

Work-Life-Balance ist nicht alles

Sie ging auch auf die angestrebte Work-Life-Balance ein, die bei manchen eher zur Life-Life-Balance tendiere. Doch jemanden, der ohne Gegenleistung fremde Wünsche erfülle und das dauerhaft, werde es wohl nicht geben. „So eine Gesellschaft kann nicht funktionieren. Das weiß jeder hier im Raum, der denken kann. Aber wie sie funktionieren kann, darüber kann man auch streiten“, so die Schulleiterin.

Bürgermeister Elmar Schröder gab den Abschlussschülern als Verfechter des dualen Ausbildungssystems viele gute Wünsche mit auf den Weg. Es sei ein Moment des Stolzes und der Freude, für den vieles investiert worden sei und dessen Begleitumstände nicht immer einfach gewesen wären.

Immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht

Ausgestattet mit Begabungen, Fantasie und den erworbenen Kenntnissen schickte Pfarrerin Claudia Engler die Absolventen in einen neuen Lebensabschnitt: „So beschwerlich und manchmal auch verhasst die Schule auch gewesen sein mag, so war sie doch ein vertrauter Raum“, so Engler.

Emotional wurde es bei den Reden der beiden Klassenlehrer der H9 und der R10 Ines Klauke und Jochen Rube und auch die Schüler fanden die richtigen Worte, um sich von ihren Lehrern zu verabschieden. „Man ist am Ende der Stunde immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus der Klasse gegangen“, war wohl eins der schönsten Komplimente, was man als Lehrer von seinen Schülern erhalten kann.

Bestenehrung

Geehrt wurden bei der Verabschiedung Andre Drolshagen für das beste Realschulzeugnis mit dem Notendurchschnitt von 1,4 und Marcel Koczy für das beste Hauptschulzeugnis (1,9). Auch die beiden Schulsprecher Iuri Merklein Muniz und Diego di Leto erhielten ebenso ein Präsent wie Nelly Fuest, Letizia-Kristina Weidemann und Leoni-Summer (Levi) Salzmann für ihre Mitarbeit in der Cafeteria AG. (Heike Saure)