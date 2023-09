Familien müssen für neues Schuljahr mehr Geld ausgeben

Von: Jörg Paulus

Ihren Ranzen mit Heften, Mappen und Stiften hat Tilda schon gepackt. Am Dienstag wird die 6-Jährige in Battenberg eingeschult. © Jörg Paulus

In Hessen beginnt heute das neue Schuljahr. Viele Eltern haben für ihre Kinder in den Sommerferien schon Schulmaterialien gekauft. Die Preise für Stifte, Hefte und Ranzen sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Für viele Familien ist das eine finanzielle Herausforderung.

Waldeck-Frankenberg – Bei Papierprodukten lässt sich die Preissteigerung am deutlichsten erkennen – die Verkaufspreise für Schulhefte, Zeichenblöcke und Druckerpapier haben sich im Juli 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,6 Prozent erhöht, teilt das Statistische Bundesamt mit. Der Anstieg der allgemeinen Verbraucherpreise lag im gleichen Zeitraum bei 6,2 Prozent. Bei anderen Materialien fiel die Preissteigerung geringer aus – aber auch für Füller, Schnellhefter und Farbkästen muss man tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr.

Ein großer Kostenfaktor ist der Schulranzen, hinzu kommen Federmäppchen, Sportbeutel, Sportsachen, Farbkasten, Schultüte inklusive Inhalt, Trinkflasche und Brotdose. Und neben der reinen Grundausstattung gehören auch Schulmaterialien wie Bücher und Hefte mit dazu.

Das Battenberger Schreib- und Leseeck hat eine Schulanfänger-Aktion ins Leben gerufen und bietet eine komplette Erstausstattung nach den Materiallisten der Grundschulen an – mit 20 Prozent Rabatt. Dies werde gut angenommen, berichtet Inhaber Johann Wagner, im August hätten etliche Familien das Angebot genutzt. Aber wie viele andere, müsse auch er die Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben. Habe ein Collegeblock vor Kurzem noch 1,99 Euro gekostet, so liest man heute 3,99 Euro auf dem Preisschild – das ist der doppelte Preis.

Mittlerweile bieten auch viele Discounter ein breites Sortiment an Schulmaterialien an – und das oft kostengünstiger als der Fachhandel. Hagen Wagner, Besitzer des Schreibwarenladens und Tabakstübchens Wagner in der Frankenberger Fußgängerzone, berichtet, dass viele Familien inzwischen einen Großteil der Einkäufe im Discounter erledigten. Im Fachgeschäft würden nur noch einzelne fehlende Artikel gekauft, die der Discounter nicht anbiete.

Es sei ein Problem für den Fachhandel, dass Eltern häufig bei Discountern einkaufen, bestätigt Kurt Gottlieb vom Fachhandel für Bürobedarf Gottlieb & Frese in Korbach: „Im Discounter stellen sie fest, dass die Preise auch gestiegen sind. Außerdem erhalten sie dort nicht alles, so dass sie für einzelne Teile zu uns kommen“, sagt Gottlieb.

In den vergangenen drei Jahren seien die Preise für Schulmaterial aus Papier um 40 bis 60 Prozent gestiegen, sagt der Korbacher Fachhändler. Alle anderen Produkte seien um 20 bis 30 Prozent teurer geworden. Als Ursachen dafür sieht er die Corona-Pandemie, die Inflation und die Konjunktur im Allgemeinen.

Gottliebs Geschäft mit Filialen in Korbach und Willingen biete seit Jahren Komplettsätze für die Einschulung an. In einer Kiste sei bereits alles vorsortiert, was in der ersten Schulklasse benötigt werde. Dieses Jahr biete er solch eine Kiste für 67 Euro an, das seien rund 25 Prozent mehr als vor wenigen Jahren.

Beispiel: die Ausstattung der 6-jährigen Tilda

Tilda ist schon ein wenig aufgeregt. Die 6-Jährige aus Laisa wird am Dienstag eingeschult. Sie geht dann in die erste Klasse der Grundschule in Battenberg. Der Schulranzen ist schon gepackt, Stifte, Hefte und was Tilda sonst noch alles braucht, liegen schon bereit. Dass diese Grundausstattung zur Einschulung nicht ganz billig ist, hat auch Tildas Mutter Ramona Paulus gemerkt. Die Preise sind seit dem vergangenen Jahr nochmals deutlich gestiegen.

Den Schulranzen hat die Familie im Internet bestellt. Die Familie wollte ihn eigentlich im Fachgeschäft kaufen, den Ranzen, den Tilda gerne haben wollte, einen blauen mit Pferdemotiven, weil sie Pferde mag, gab es in ihrer Größe aber nicht. Er konnte von dem Geschäft auch nicht mehr rechtzeitig zur Einschulung nachbestellt werden. „Es war uns wichtig, dass Tilda den Ranzen bekommt, den sie sich ausgesucht hat, sie wird ihn ja fast jeden Tag tragen“, sagt ihre Mutter. Deshalb bestellte sie ihn online.

Es sei trotzdem gut gewesen, dass Tilda im Geschäft verschiedene Modelle und Größen von Schulranzen anschauen und Probe tragen konnte, sagt Ramona Paulus. „Die großen haben ihr überhaupt nicht gepasst.“

Für all das, was in den Schulranzen kommt, haben die Eltern der neuen Erstklässler eine Liste von der Battenberger Grundschule bekommen. „Da steht alles drauf“, sagt Ramona Paulus: welche Hefte und Mappen in welcher Größe und Farbe zu kaufen sind, damit im Unterricht alles gut sortiert und organisiert ist. Die unterschiedlichen Farben für die einzelnen Schulfächer sind wichtig, weil die Kinder in der Regel noch nicht lesen können. Neben Heften und Mappen brauchen die Kinder auch Stifte, Malkasten, Bastelsachen, Sammelordner, Sitzkissen, Hausschuhe und Sportsachen.

Mit der Liste von der Schule ist Ramona Paulus zum Schreib- und Leseeck in Battenberg gegangen. „Die wissen, was die Battenberger Grundschule haben möchte, und beraten ganz gut“, sagt sie. „Die hatten auch alles da.“ Auch andere Fachgeschäfte in der Region sind entsprechend gut auf den Schulanfang vorbereitet, einige bieten Rabatt-Aktionen zum Schulanfang an – im Schreib- und Leseeck sind es 20 Prozent.

Allein für die reinen Schreib-, Mal- und Bastelmaterialien hat Ramona Paulus 60 Euro bezahlt. Der Ranzen kostete 270 Euro und war im Internet genauso teuer wie im Fachhandel. Dazu kommen die Kosten für Turnschuhe, Sportsachen und Hausschuhe. „Ich hatte erwartet, dass es so viel kostet“, sagt Ramona Paulus.

Der Einkauf zur Einschulung sei Thema bei Eltern, weiß sie aus Gesprächen mit anderen Müttern. „Natürlich kann man manche Sachen auch im Discounter kaufen, wenn sie da im Angebot sind. Dann sparst du vielleicht Geld, musst aber in mehrere Geschäfte fahren und alles einzeln zusammensuchen“, sagt sie und schätzt den Service des Fachhandels.

Auf Familie Paulus kommen die Kosten für die Grundausstattung zur Einschulung in den nächsten Jahren noch zwei Mal zu. Schon nächstes Jahr wird Tildas Schwester Martha eingeschult, die jüngste Schwester Inga in vier Jahren. „Ich bin mal gespannt, wie sich die Preise bis dahin entwickeln“, sagt ihre Mutter.

Fachhändler: Schulranzen werden jedes Jahr zehn Euro teurer Unsere Zeitung hatte vor sechs Jahren schon einmal einen Preisvergleich für Schulmaterialien zur Einschulung gemacht. Damals hatte eine Familie für den Schulranzen ihrer Tochter 235 bezahlt und für Unterrichtsmaterialien 50 Euro. Tildas Ranzen hat aktuell 270 Euro gekostet, die Schulmaterialien 60 Euro. „Die Schulranzen werden jedes Jahr zehn Euro teurer“, sagt Ralf Müller, Fachverkäufer bei Picco & Pedalo in Korbach. Der Standard-Schulranzen eines Markenherstellers koste derzeit zwischen 269 und 279 Euro. Im Preis inbegriffen seien in der Regel Mäppchen und Etui für Stifte sowie ein Sportbeutel. „Die Hersteller versuchen, die Ranzen jedes Jahr zu optimieren.“ So würden beispielsweise separate Taschen für Trinkflaschen angebracht und Rückenpolster angepasst. Schließlich sollen die Ranzen vier Jahre lang, während der Grundschulzeit, getragen werden können. „Der Markt ist hart umkämpft“, sagt der Verkäufer. Stets gebe es eine große Auswahl mit zusätzlichen Dingen wie austauschbaren Magneten, so dass jedes Kind seinen Ranzen optisch individuell gestalten kann. Ralf Müller gibt auch einen interessanten Ausblick: „Früher oder später wird niemand mehr einen Schulranzen brauchen“, sagt er mit Blick auf die Digitalisierung. Hefte, Bücher und Stifte würden dann womöglich überflüssig werden. „Das wird aber noch viele Jahre dauern“, ist er sich sicher.