Schwerkranken Menschen mit einer Organspende das Leben retten

Heute ist der „Tag der Organspende": Alle sollten sich Gedanken machen, ob sie bereit sind, nach ihrem Tod Organe zu spenden. Die persönliche Entscheidung in einem Organspendeausweis dargelegt werden.

Viele stehen der Organspende positiv gegenüber, aber nur wenige haben ihre Bereitschaft erklärt. Das ist ein Problem: Bundesweit stehen etwa 8500 Menschen auf Wartelisten für eine Organspende. Der „Tag der Organspende“ wirbt dafür, sich mit dem Thema zu befassen.

Waldeck-Frankenberg – Mehr als 600 Patienten stehen derzeit in Hessen auf der Warteliste für eine Organspende. Darauf verweist Gesundheitsminister Kai Klose. Er ruft alle auf, sich erneut mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist auch das Anliegen des bundesweiten „Tags der Organspende“ am Samstag.

Tag steht unter dem Motto „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“ Schon seit 1983 gibt es immer am ersten Samstag im Juni in ganz Deutschland den „Tag der Organspende“. Unter dem Motto „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“ will der Aktionstag auf die Bedeutung der Spende aufmerksam machen. An dem Tag stehen die bewegenden Schicksale der Menschen im Blickpunkt, die Organe gespendet haben oder denen als Organempfänger ein neues Leben geschenkt wurde. Die zentralen Vor-Ort-Aktionen sind in diesem Jahr in Düsseldorf

Als positiv angesehen

Eine Organspende rettet Leben. Nach einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sehen sie rund 80 Prozent der Einwohner positiv. Aber nach wie vor dokumentieren nur rund 40 Prozent ihren Willen zur Organspende – etwa mit einem Spendeausweis.



Willensbekundung muss vorliegen

In Deutschland dürfen Organe nach dem Tod nur dann entnommen werden, wenn Spender dem zu Lebzeiten zugestimmt haben. Liegt keine Willensbekundung vor, müssen oft Angehörige diese schwere Entscheidung treffen. 2022 habe in der Situation einer möglichen Organspende in einem Krankenhaus nur in etwa 15 Prozent der Fälle eine schriftliche Willensbekundung der Verstorbenen vorgelegen, berichtet Ana Paula Barreiros von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.



Angehörigen die Entscheidung abnehmen

Das sei ein wesentlicher Grund, warum mögliche Spenden zu oft nicht zustande kämen, sagt Klose. Folge: Die Transplantationszahlen seien zuletzt bundesweit deutlich zurückgegangen. „Es fällt niemandem leicht, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen“, erklärt der Grünen-Politiker. Dennoch sei die Entscheidung wichtig: Mit der dokumentierten Bereitschaft stünden „Bürger für eine besondere Form von Solidarität ein“, außerdem entlasteten sie ihre „Angehörigen zu Lebzeiten“, betont er.



Spendeausweis schafft Klarheit Einen Organspendeausweis bei sich zu haben, ist der einfachste Weg, um seine Spendebereitschaft zu dokumentieren. Sie liegen in Behörden und Praxen aus oder lassen sich im Internet bestellen. Interessenten können einer Organ- und Gewebespende uneingeschränkt zustimmen oder festlegen, was entnommen werden darf.

Es ist auch möglich, sich im Ausweis gegen eine Spende auszusprechen, auch das schafft Klarheit.

Auch über die Patientenverfügung oder über eine andere schriftliche Erklärung lässt sich die Organspende regeln. Und wer sich umentscheiden will? Spendeausweis und Verfügungen lassen sich jederzeit ändern. Weitere Infos gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Blick auf Zahlen

Wie die Stiftung Organtransplantation berichtet, haben voriges Jahr 869 Menschen in Deutschland nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet – 64 weniger als 2021. Und der Trend ist schon seit Jahren rückläufig. Bundesweit stehen etwa 8500 Menschen auf Wartelisten für eine Organspende, die meisten wegen einer Niere. Die aktuellen Transplantationszahlen für Hessen:

2022 haben 51 Menschen 169 Organe gespendet.

waren es 66 Menschen, die 213 Organe gespendet haben. 2020 waren es 59 Spender, denen 194 Organe entnommen wurden

Wie eine Organspende praktisch abläuft und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, erläutert die Transplantationsbeauftragte des Korbacher Stadtkrankenhauses, Dr. Christiane Kisselbach, im Interview.

Welche Organe können gespendet werden?

Dr. Kisselbach: Die Klassiker sind Niere, Leber, Herz, Lunge, Bauspeicheldrüse und der Darm. Vor der Organentnahme muss der Hirntod des Patienten festgestellt sein. Es ist aber auch möglich, Gewerbe zu spenden, zum Beispiel Hornhaut, Haut, Blutgefäße, Knochen und Sehnen. Da reicht es aus, den Herz-Kreislauf-Tod festzustellen.

Was ist die Voraussetzung für eine Organspende?

Dr. Kisselbach: Die Voraussetzung in Deutschland ist, das zwei Fachärzte unabhängig voneinander den Hirntod des Patienten feststellen. Außerdem muss die Einwilligung des Patienten vorliegen – oder wir müssen seinen mutmaßlichen Willen über die Angehörigen feststellen.

Wenn bei einem Patienten der Tod festgestellt ist – wie geht es weiter?

Dr. Kisselbach: Wir fangen an abzuklären, ob eine Einwilligung vorliegt und eine Organspende in Frage kommt. Festzustellen ist auch, welche Organe für eine Transplantation in Frage kommen könnten.

Außerdem müssen wir prüfen, ob eine Erkrankung vorliegt, die eine Transplantation ausschließt. Dazu gehören zum Beispiel Krebs, Tollwut oder Meningitis, in solchen Fällen würden Spenderorgane die Empfänger gefährden. Auch beim Gewebe müssen wir sehen, ob es für eine Transplantation geeignet ist.



Wer kommt dabei mit ins Spiel?

Dr. Kisselbach: Die Erhebung der Daten übernimmt die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kurz DSO. Sie schickt die Ergebnisse an Eurotransplant. Diese Stiftung steuert zentral für acht europäische Länder die Verteilung der gespendeten Organe nach einer Prioritätenliste. Das wichtigste Kriterium dabei ist die Dringlichkeit der Transplantation. Aber auch Faktoren wie die Blutgruppe müssen stimmen, um Abstoßungsreaktionen beim Empfänger zu verringern.

Wie geht es in Korbach weiter?

Dr. Kisselbach: Ist eine Organspende absehbar, kommt ein Team der DSO nach Korbach. Zwei Fachärzte stellen den Hirntod des Patienten fest. Einer von ihnen muss Neurologe sein, der andere muss eine langjährige intensivmedizinische Erfahrung haben.

Nach der Einwilligung zur Transplantion werden dann vor Ort die Organe entnommen, die möglichst schnell tiefgekühlt und konserviert zu den spezialisierten Transplantationszentren in ganz Deutschland geflogen werden, wo die schwer erkrankten Empfänger schon auf die Spende warten. Die Organe werden sofort transplantiert.



Was geschieht mit dem Organspender?

Dr. Kisselbach: Der Leichnam wird sorgfältig versorgt und für die Hinterbliebenen aufgebahrt. Man sieht am Ende nichts von der Transplantation.

Welche Aufgabe hat die Transplantationsbeauftragte?

Dr. Kisselbach: Ich bin der „Spürhund“, der potentielle Spender identifiziert und der DSO meldet. Ich führe Anfangsgespräche mit den Angehörigen, um zu klären, ob eine Organspende gewollt ist und ob sie überhaupt gesprächsbereit sind. Ist eine Organspende möglich, kommt das Team der DSO und managt alles weitere.

Warum ist es so schwer, genügend Organspender zu finden?

Dr. Kisselbach: Ich habe den Eindruck, dass sich viele Menschen nur wenig Gedanken über den Tod hinaus machen. Es gibt auch weniger potentielle Spender: Die Zahl der Verkehrstoten nimmt immer weiter ab, Menschen werden älter, was ja positive Entwicklungen sind.

Es ist aber auch eine politische Frage. In Deutschland ist allein der Hirntod die gesetzliche Voraussetzung für eine Organentnahme. Das ist eine gewisse Einschränkung. In anderen Ländern wie in den Niederlanden kann auch bei einem Herz-Kreislauf-Tod gespendet werden. Das könnte man angehen, die Politik sollte auf solche Anregungen setzen.



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Widerspruchsregel vorgeschlagen: Wer nicht formell widerspricht, ist automatisch Organspender. Wäre das eine Lösung?

Dr. Kisselbach: Wäre das eine Lösung, aber es gibt Alternativen. Es wäre ein Weg, um mehr Spender zu finden. Darüber kann man diskutieren. Aber ob es eine liberale Art ist, weiß ich nicht. Ich würde eher die Lösung bevorzugen, die eine Spende auch nach dem Herz-Kreislauf-Tod ermöglicht. In Deutschland dürfen wir das derzeit nicht.

Kostenlose Beratung Das kostenlose Infotelefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu allen Fragen der Organspende ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter 0800/904 0400 erreichbar.