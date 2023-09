Landesentscheid in Korbach: Feuerwehren aus Gemünden ganz vorne

Landessieger: Den Jungen und Mädchen aus der gemischten Gruppe Gemünden II war die Freude über den Erfolg deutlich anzusehen. © Uwe Walter

Vier Jugendmannschaften aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg haben am Sonntag, 10. September, beim Landesentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung in Korbach auf der Hauer teilgenommen. Mit dem Mädchenteam aus Sehlen/Grüsen und der gemischten Gruppe Gemünden II qualifizierten sich auch zwei heimische Teams als Landessieger für die Bundesleistungsübung im kommenden Jahr in Dresden.

Die gemischte Gruppe aus Rosenthal-Roda belegte Platz drei und die gemischte Staffel der Jungen und Mädchen aus Korbach-Goldhausen erreichte Rang zwölf.

Bei dem Wettbewerb müssen die Jugendlichen einen Löschangriff und einen 400-Meter-Hindernislauf absolvieren. In der Staffelwertung gingen die ersten beiden Plätze in den Schwalm-Eder-Kreis, aus dem sich Mühlhausen II vor Schlierbach den ersten Platz sicherte.

Spannende Wochen liegen auch hinter den Wettkampfgruppen der Feuerwehren aus Diemelstadt-Helmighausen und Goldhausen II: Zusätzlich zu Übungs-, Einsatz- und Brandsicherheitsdiensten haben die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen Theorie und Praxis trainiert. Denn: Die beiden Team hatten sich nach dem Kreismeistertitel im Juni für die Teilnahme am Landesentscheid qualifiziert. Am Wettkampfort in Korbach trafen die heimischen Teams nun auf weitere 18 Mannschaften, die um den ersten Platz bei der Hessischen Feuerwehrleistungsübung auf Landesebene kämpften.

Auch das Mädchen-Team aus Sehlen/Grüsen setzte sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durch. © Uwe Walter

Der Wettbewerb besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Im Theorieteil müssen je Mannschaft sechs Kameraden und Kameradinnen einen Fragebogen zu feuerwehrtechnischem Wissen beantworten: Für 15 Fachfragen sind zehn Minuten Zeit. Der Praxisteil, der eine simulierte Einsatzsituation darstellt, muss im Anschluss möglichst schnell und fehlerfrei absolviert werden. Zum Ende hin müssen vier zufällig gewählte Kameraden ihr Können beim Knoten unter Beweis stellen.

Der Fragebogen im theoretischen Teil hatte es in sich, dennoch konnte sich die Goldhäuser Wettkampfgruppe mit einer fehlerfreien Einsatzübung im praktischen Teil und mit vier fehlerfrei gebundenen Knoten in knapp 50 Sekunden den vierten Platz sichern. Ausschlaggebend waren vier richtige Knoten gegenüber dem Fünftplazierten Beselich, der lediglich drei Knoten in der vorgegebenen Zeit gebunden hat.

Toller Erfolg bei den Erwachsenen: Die Wettkampfgruppe Korbach-Goldhausen II belegte Platz vier. © Uwe Walter

Dritter in der Wertung wurde die Mannschaft aus Oberzent-Beerfelden, die ebenfalls vier richtige Knoten in 40 Sekunden gebunden hat. Zweiter wurde die Mannschaft aus Ranstadt-Ober-Mockstadt mit ebenfalls vier richtigen Knoten in 21 Sekunden. Landessieger und damit der Vertreter des Bundeslandes Hessen bei der Bundesleistungsübung in Dresden wurde das Wettkampfteam aus Eichenzell I. Die Wettkampfgruppe Diemelstadt-Helmighausen belegte Platz 17.

Grußworte überbrachten unter anderem der Staatssekretär im hessischen Innenministerium Stefan Sauer, der auch die Siegerehrung vornahm und der Vizepräsident des hessischen Feuerwehrverbandes, Dr. Christoph Weltecke. Alle Gastredner waren sich einig, dass es ein Wettbewerb gewesen ist, der trotz sonniger Temperaturen herausragende Leistungen hervorgebracht hat. Besonders gezeigt habe sich auch das ehrenamtliche Engagement der Wettkampfteilnehmer, die sich in ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl und der Sicherheit ihrer Mitmenschen einsetzten.

Von Uwe Walter

