Sexuelle Nötigung: Drei Jahre Haft für Mann aus dem Oberen Edertal

Frankenberger Land. Wegen sexueller Nötigung und versuchter Vergewaltigung, ist ein 69-Jähriger aus dem Oberen Edertal zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Die Kammer des Marburger Landgerichtes unter Vorsitz von Richterin Anja Dohmen zeigte sich überzeugt, dass der Hauseigentümer im vergangenen Sommer eine 51 Jahre alte Mieterin, die er gebeten hatte, ihm beim Bettbeziehen zu helfen, auf dieses geworfen hat, sie festhielt und nach Entledigen der Kleidung versucht hat, gewaltsam in sie einzudringen.

„Dass es letztlich nicht zu einer vollendeten Vergewaltigung kam, lag einzig daran, dass es aufgrund körperlicher Gegebenheiten beim Angeklagten nicht ging“, sagte Richterin Dohmen in der Urteilsbegründung.

Aussagen zweier weiterer Frauen hielt Richter für unglaubwürdig

Das Gericht folgte im Wesentlichen den Argumenten von Staatsanwalt Jonathan Poppe, der vier Jahre gefordert hatte. Auch seinem Antrag auf Freispruch in zwei weiteren Fällen der sexuellen Nötigung zu Lasten der Nachmieterin des ersten Opfers und einer Bekannten. Beide Frauen hatten vor Gericht offensichtlich nicht in allen Punkten die Wahrheit gesagt. „Und dann kann die Kammer nicht mehr definieren, wo die Wahrheit anfängt und es reicht für eine Verurteilung nicht aus.“

Wie die HNA berichtete, hatten sich die 26-Jährige und die 52-Jährige mit zwei weiteren Personen mit dem Ehemann der Frau getroffen, bevor sie Anzeige erstatteten, das aber vor Gericht auch auf Nachfrage bestritten.

Der Mann hatte dagegen ausgesagt, die Jüngere hätte gesagt, dem Angeklagten „eins auswischen“ zu wollen. Das Treffen gaben die Zeuginnen in ihrer zweiten Vernehmung zu. Die 26-Jährige beteuerte jedoch, nur gemutmaßt zu haben, dass der Verdacht einer Falschbelastung aufkommen könnte. Ansonsten habe sie die Wahrheit gesagt. Alle Zeugen betonten, das Treffen vergessen zu haben. Jedoch hatte der Ehemann der 51-Jährigen ausgesagt, man habe verabredet, dass Treffen geheim zu halten.

Dohmen schloss wie Poppe nicht aus, dass vielleicht etwas Sexuelles vorgefallen war. Das reiche aber nicht. Die Glaubwürdigkeit der 51-Jährigen sah die Kammer anders als Verteidigerin Nadin Nitz dagegen als gegeben.

Rechtsanwältin Nitz hatte auch in ihren Fällen auf Freispruch plädiert, weil die Frau das Geschilderte eventuell so nicht erlebt habe, etwa da sie nicht nein sagen konnte, was der Angeklagte nicht merkte, und so sexuelle Handlungen möglicherweise einvernehmlich waren.

Dohmen verwies auf das aussagepsychologische Gutachten, das eindeutig etwas anderes ausgesagt habe und der Frau Glaubhaftigkeit unterstellte.

Verminderte Schuldfähigkeit

Zu Gunsten des Angeklagten wertete das Gericht, dass alle Taten unter Alkoholeinfluss verübt wurden. Verminderte Schuldfähigkeit sah ein Psychiatrischer Gutachter trotz vermuteter langjähriger Alkoholsucht jedoch nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa