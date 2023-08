SG Lichtenfels: Wandern von der Hochheide bis zum Homberg

Von: Marianne Dämmer

Entlang des Mühlengrabens und durch den Homberg bei Dalwigksthal führt eine der Strecken, die die Wanderabteilung der SG Lichtenfels ausgearbeitet hat. © Hans Blossey

Für die zweite Hälfte des Jahres hat die Wanderabteilung der Sportgemeinschaft Lichtenfels ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Lichtenfels – Los geht es am Freitag, 11. August, mit einer Abendwanderung „Durch die Niedersfelder Hochheide“. Abfahrt nach Niedersfeld ist um 16.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Rhadern. Die rund sechs Kilometer lange Streckenwanderung beginnt um 17.15 Uhr am Parkplatz der Hochheidehütte und führt durch das Naturschutzgebiet „Neuer Hagen“, vorbei an der Hoppeckequelle zur „Hildfelder Höhe“ nach Hildfeld. Die Abholung der Autos wird organisiert. Zum Abschluss ist eine Einkehr vorgesehen. Um Anmeldung bei Wanderführer Wilfried Schnatz, Tel. 05636/534, bis zum 9. August wird gebeten.

Es ist auch möglich, die Wanderstrecke auf 3,5 Kilometer zu einer Rundwanderung zu verkürzen, die wieder am Parkplatz endet. Informationen gibt es am Tag der Wanderung vor Ort.

Am Wandertag des TSV Landau wird am Sonntag, 3. September teilgenommen. Abfahrt ist um 8.45 Uhr am DGH Rhadern. Am Landauer Sportplatz beginnen die sieben und elf Kilometer langen Rundwanderungen mit Verpflegung unterwegs und am Ziel. Im Anschluss ist gemütliches Beisammensein mit Bewirtung auf der Sportanlage. Um Anmeldung bei Wanderführer Wilfried Schnatz bis zum 1. September wird gebeten.

Teilnahme am Volkswandern des TSV Wirmighausen und VfL Adorf

„Rund um Adorf“ führt eine Wanderung am Sonntag, 15. Oktober, im Rahmen des Volkswanderns von TSV Wirmighausen und VfL Adorf. Abfahrt ist um 9 Uhr am DGH Rhadern. Ab der Sportanlage in Adorf führen die sieben und zwölf Kilometer langen Rundwanderungen mit Verpflegung. Im Anschluss gibt es gemütliches Beisammensein mit Bewirtung. Bitte bis zum 13. Oktober bei Wanderführer Wilfried Schnatz anmelden.

Zwei geführte Radwanderungen Eine rund 50 Kilometer lange Radtour führt am Sonntag, 10. September, „Durch das untere Edertal“ ab dem Gärtnerhof, Lindenweg, in Fritzlar. Abfahrt nach Fritzlar ist um 9 Uhr am DGH Rhadern. Die Radtour beginnt ab dem Gärtnerhof um 9.45 Uhr und verläuft auf dem Ederradweg über Wabern und Felsberg nach Grifte, dort Einkehr zu einem Mittagessen. Gut gestärkt geht die Rückfahrt über Gudensberg, Obervorschütz und Werkel nach Fritzlar zurück. Rückkehr in Rhadern bis 19 Uhr. Um Anmeldung bei Wilfried Schnatz, Telefon 05636/534, bis zum 3. September wird gebeten.

„Mit dem NABU Lichtenfels auf Apfeltour“ geht es am Dienstag, 3. Oktober: Start der Radtour ist um 13 Uhr am DGH in Rhadern. Im Verlauf der Fahrt werden die bei Rhadern, Goddelsheim und Immighausen von der NABU-Gruppe Lichtenfels angepflanzten Apfelbäume und Apfelsorten vorgestellt (mit Verkostung, wenn möglich). Die rund 25 Kilometer lange Radtour endet in Goddelsheim. Um Anmeldung bei Radwanderführer Gerhard Kuhnhenne, Telefon: 05636/1001, wird bis zum 1. Oktober gebeten. (red/md)

„Zum Saisonabschluss durch den Homberg“ heißt es am Sonntag, 12. November. Die neun Kilometer lange Rundwanderung beginnt um 12.30 Uhr am „Dorftreff Schule“ in Dalwigksthal. Die Strecke führt entlang des Mühlgrabens, durch das Waldgebiet „Homberg“ und folgt dem „Herkulesweg“ (X7) zurück nach Dalwigksthal. Zum Abschluss gemeinsames Kaffeetrinken in der „Alten Mühle“. Bitte bis zum 10. November bei Wanderführer Wilfried Schnatz anmelden.

„Zum Jahresanfang nach Medebach“

Kurz nach Neujahr geht es auch schon weiter: Am Donnerstag, 4. Januar 2024, geht es „Zum Jahresanfang nach Medebach“. Abmarsch ist um 13 Uhr am DGH in Rhadern. Die zehn Kilometer lange Streckenwanderung verläuft auf dem „Hanseweg“ (X13) zur Aar, durch den „Titelberg“ vorbei an der Siedlung „Holtischfeld“ nach Medebach, Ankunft dort gegen 16.30 Uhr. Zum Abschluss ist eine Einkehr mit gemütlichem Beisammensein vorgesehen. Organisierte Rückfahrt nach Absprache. Bitte bis zum 2. Januar 2024 bei Wanderführer Wilfried Schnatz anmelden. (red/md)