Korbach: Neuer Verein „Spielkultur“ lädt am 7. Mai zu Turnier und zum Kennenlernen ein

Sich Zeit zum Spielen nehmen

+ © Wilhelm Figge Ob Karten-, Brett-, Würfel oder Rollenspiele: Der Verein „Spielkultur“ um Marcel und Ralf Kesting (von links) lädt zum Mitmachen ein. Vorne Karten des Spiels „Wizard“, für das der Verein einen DM-Vorentscheid ausrichtet. © Wilhelm Figge

Ob Brett-, Karten-, Würfel- oder Rollenspiele: Sie sind beliebt, die Industrie macht Millionenumsätze, die Pandemie gab dem ganzen nochmals einen Schub. Spiele sind leicht zu finden – Zeit und Mitspieler hingegen oft weniger: Der neu gegründete Verein „Spielkultur Korbach“ will das ändern.

Korbach - „Ich denke, dass viele Leute spielen wollen, aber man nimmt sich die Zeit nicht“, sagt der Vorsitzende Marcel Kesting. Die Arbeit und andere Hobbys kosten Zeit, manchmal scheint abends dann das Sofa das naheliegendste Ziel zu sein. Mit einem regelmäßigen Spieletreff, wie er dem Verein vorschwebt, wäre ein neuer Anreiz da.

„Manchmal ist auch das Problem, dass man nur schwer Mitspieler findet“, fügt Ralf Kesting hinzu, Vater und Stellvertreter des Vorsitzenden. Der Verein sei eine Möglichkeit, neue Partner zu finden und neue Spiele zu entdecken. „Man bringt sich ja gegenseitig viele Sachen bei“, so Marcel Kesting. Bislang hat der Verein zehn Mitglieder, die meisten Männer und Frauen in ihren 20ern.

Egal ob klassische Spiele wie Schach, „Spiele des Jahres“ wie Carcasonne oder Urlaubslieblinge wie Jakkolo; egal ob es um Mitdenken, Wissen, Glück oder Geschick geht: „Wir spielen alle Spiele, die Spaß machen“, erklärt Ralf Kesting. Auch solche an der frischen Luft wie Wikingerschach oder Boccia gehören dazu, an Rollenspielen wie „Dungeons & Dragons“ bestünde ebenfalls Interesse – bislang hätten die Mitglieder da kaum Berührungspunkte, aber sie seien offen.

Ziel ist letztlich, mit Mitgliedsbeiträgen und gespendeten Exemplaren eine Ludothek aufzubauen, aus der sich die Mitglieder an einem Treffpunkt bedienen können – auch mangels eines festen Raums sei das aber noch ein weiter Weg. Vorerst will „Spielkultur Korbach“ Treffen zum Spielen anbieten, bei denen die Besucher etwas mitbringen. Das erste davon ist am Mittwoch, 17. Mai, ab 18 Uhr in der Krone in Korbach. Alle zwei Wochen Mittwochs oder Donnerstags sind gemeinsame Abende vorgesehen. Mit mehr Mitgliedern seien auch Treffs für Kinder am Wochenende vorstellbar, sagt Marcel Kesting.

Auch zu eigenen und offiziellen Turnieren lädt der Verein – das erste Mal bereits am Sonntag, 7. Mai: Von 11 bis 17 Uhr findet im Bürgerhaus ein Vorentscheid zur Deutschen Wizard-Meisterschaft statt. Das ist ein Kartenspiel, bei dem es nicht nur darum geht, Stiche zu machen, sondern auch vorherzusagen, wie oft einem das gelingt. Wenn 16 Teilnehmer zusammenkommen, qualifizieren sich vier für die DM. Mitspielen ist nicht verpflichtend, auch Zuschauer sind am 7. Mai im Bürgerhaus bei freiem Eintritt willkommen. Und ganz im Sinne des Vereins können sie sich gerne ein Spiel und Mitspieler schnappen und eine schöne Zeit verbringen.

Kontaktaufnahme ist über E-Mail info@spielkultur-korbach.de möglich; das Konto auf Instagram heißt spielkulturkorbach.

Von Wilhelm Figge