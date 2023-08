Sing & Swing aus Vasbeck hat gleich mehrere Gründe zum Feiern

Von: Jonas Bremmer

Das Sommertour-Team wäre am liebsten gleich in den Chor Sing & Swing aus Vasbeck eingetreten. © WLZ media

Die Sommertour 2023 der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank steht unter dem Motto „Waldeck ist ganz Chor“. Diesmal zu Gast bei Sing & Swing Vasbeck.

Mitmachen, Spaß haben und gewinnen hieß es auch diesmal, als das Sommertour-Team um Patrick Böttcher die elf Chöre in der Region besuchte und dabei lustige Ratespiele im Gepäck hatte.

Diesmal waren Patrick Böttcher und sein WLZ-Kollege Christian Wolf die Hähne im Korb, denn bei Sing & Swing Vasbeck geben die Frauen den Ton an. Außerdem gab es ein freudiges Wiedersehen mit Chorleiterin Lisa Herrlich, denn sie dirigiert neben Sing & Swing auch die bei der Sommertour vertretenen Chöre Haste Töne aus Berndorf und die Happy Singers aus Mengeringhausen. Da war die Stimmung natürlich gleich super, aber dennoch galt es noch, die vom WLZ-Team gestellte Aufgabe zu erfüllen.



Die Frauen von SIng & Swing haben die Songs „Viva la vida“ von Coldplay und „Seite an Seite“ von Christina Stürmer gesungen. © WLZ media

Zunächst waren zwei Liedvorträge gefordert. Die Frauen haben sich die Songs „Viva la vida“ von Coldplay und „Seite an Seite“ von Christina Stürmer ausgesucht. Eine perfekte Wahl, denn die Lieder hat der Chor nicht nur fehlerfrei, sondern auch unglaublich gefühlvoll vorgetragen. „Einen Sonderpunkt gibt es für die Damen, die stets aus NRW ins Waldecker Land reisen, um hier mitzusingen“, sagte Patrick Böttcher.



Doch für die 300-Euro-Spende der Waldecker Bank mussten auch die Frauen von Sing & Swing noch eine weitere Aufgabe erfüllen, indem sie zwei pantomimisch und gezeichnete Liedtitel erraten. „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ bereitete den Damen richtiges Kopfzerbrechen. Der Titel „Musik nur, wenn sie laut ist“ von Herbert Grönemeyer stellte dann nicht mehr so ein Problem dar. Aufgabe gemeistert! Dass es unserem Sommertour-Team hier gut gefallen hat, war schnell klar. Doch die Bitte um Mitgliedschaft musste die Vorsitzende, Svenja Frese, leider abschlagen: „Hier sind nur Frauen erlaubt, sorry Jungs!“



Gar nicht so leicht: Das Ratespiel sorgte für einiges Kopfzerbrechen. © WLZ media

Und das ist bereits seit 25 Jahren so, seitdem Sing & Swing im Februar 1998 gegründet wurde. Gefeiert wird das Jubiläum am 21. Oktober in der Vasbecker Walmehalle. Die Vorbereitungen laufen bereits und die Gäste dürfen sich auf einen Abend voller Musik aus Film und Fernsehen sowie auf mehrere Gastchöre und -musiker freuen. Neben dem erwähnten Musikstil umfasst das Repertoire des Frauenchors auch Popsongs, Kirchenlieder, moderne, klassische und auch traditionelle weltliche Lieder und Musicals. Zumeist werden die Stücke instrumental durch Chorleiterin Lisa Herrlich am Keyboard begleitet, vereinzelte Stücke werden jedoch auch a cappella gesungen.



Sing & Swing tritt häufig bei Veranstaltungen und Jubiläen in der Kirche auf. „Besonders schön ist die gute Zusammenarbeit mit dem gemischten Chor aus Vasbeck unter Leitung von Martin Gerhard“, sagt die Vorsitzende Svenja Frese. „Wir sind ein sehr lebhafter und schwungvoller Chor. In den Proben wird viel gelacht, es bauen sich gute Bekanntschaften und Freundschaften auf, weshalb der Kontakt unter den Sängerinnen oft auch über die Probenstunden hinaus geht. Das gemeinsame Singen macht glücklich! Dies ist nicht nur ein Spruch, sondern auch wissenschaftlich erwiesen. Im Chor mit anderen zu singen, setzt Glücksgefühle frei und verbindet auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn jede allein für sich das gleiche Lied singt.“

Volle Konzentration: Die Gesangsbeiträge von Sing & Swing waren gefühlvoll und mitreißend. © WLZ media

Das zeigt sich auch an der jüngsten Entwicklung. Seit der Coronazeit konnte der Chor sechs neue Sängerinnen dazugewinnen. Nicht zuletzt sorgen auch die außermusikalischen Aktivitäten für großen Zuspruch. Jedes Jahr findet ein Überraschungstag statt, der von zwei Sängerinnen ausgerichtet wird. Bis zum entsprechenden Datum bleiben alle Eckdaten geheim. Vom Wandertag mit anschließendem Grillen, über Planwagenfahrt und Kegelrunde bis hin zu Besichtigungen von benachbarten westfälischen Sehenswürdigkeiten mit gemütlichem gemeinsamen Ausklang war schon alles dabei.



In 2018 fand eine Wochenendvereinsfahrt nach Hamburg mit dem Besuch des Musicals „König der Löwen“ und einer Reeperbahnführung statt – ein großes Highlight, von dem alle in den darauffolgenden Coronajahren noch lange zehren konnten. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen zur Probe, mittwochs von 19.45 bis 21.15 Uhr ins Vasbecker Pfarrhaus zu kommen. Es ist weder ein Vorsingen noch Notenkenntnisse von Nöten.

Zum Chor Sing & Swing Vasbeck

Gründung: 1998

Vorsitzende: Svenja Frese

Chorleiterin: Lisa Herrlich

Mitglieder: 22, davon 20 Aktive

Info: Svenja Frese, Tel. 02993 9083080, svenjafrese@web.de

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Porträt, ein Video von der Aktion und eine Mitspiel-Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

