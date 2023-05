Skulpturen von Andreas Laugesen im Vöhler Schlossgarten ausgestellt

Teilen

Kultur-Angebot erweitern: (von links) Karl-Heinz Stadler, Ortsvorsteher Peter Göbel, Künstler Andreas Laugesen und Bürgermeister Karsten Kahlhöfer neben einer der ausgestellten Skulpturen im Vöhler Schlossgarten. © Hans Peter Osterhold

Elf unterschiedliche Skulpturen sind seit Pfingstsonntag im Schlossgarten in Vöhl zu bewundern, alle überlebensgroß, aus einem Stück gefertigt und mit sehenswerter Oberfläche.

Vöhl – Kunst sei etwas Neues in Vöhl, und die derzeitige Ausstellung solle der Anfang einer Serie sein, erklärte Bürgermeister Karsten Kahlhöfer bei der Eröffnung. „Die Ausstellung trägt zur Bereicherung des kulturellen Angebots der Nationalparkgemeinde bei“, sagte er und dankte dem Ideengeber Karl-Heinz Stadtler und dem Ortsbeirat für die Unterstützung.



Zur Verfügung gestellt wurde die Ausstellung vom Künstler Andreas Laugesen aus dem Münsterland, der bereits vor zwei Jahren in der Synagoge ausstellte und Preisträger im Kunstwettbewerb war.



Ausstellung im Vöhler Schlossgarten: Skulpturen aus Eichenstämmen

Karl-Heinz Stadtler hob das passende Ambiente des Vöhler Schlossgartens für die Ausstellung hervor und las Gedichte des Künstlers vor, der sich auch als Literat betätigt. Andreas Laugesen erläuterte seine Skulpturen, die meist Tänzerinnen darstellen und deren Entstehung. „Bildhauerei und Tanz liegen dicht beieinander“, erläuterte, und er arbeite daran, „Schönheit in die Welt zu bringen“. Eine niedrige Zugangsschwelle für die Menschen sei ihm in diesem Zusammenhang wichtig. Er habe die Malerei fast ganz aufgegeben und widme sich seit geraumer Zeit ausschließlich der Bildhauerei, der Welt des Dreidimensionalen.



Drei bis vier Werke schaffe er im Jahr. Rohstoff seien meist Eichenstämme, die zunächst grob mit der Kettensäge in Form gebracht würden. Der Rest sei dann ausschließlich Handarbeit. Die Rillen der Oberflächen würden dann mit einem Hohleisen angelegt und das Ganze zweimal im Jahr mit Leinöl Firnis imprägniert. So entstehen Skulpturen mit den Titeln „das Paar“, „die Große“, ein Paar mit Kind als „kleiner Freund“ und etwas exotischeren Themen wie „Desidera“, „Hands up“, „Sissy Germain“ oder „Christopherus“, eine beeindruckende Skulptur, die als einzige vor der Henkelhalle steht.



Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung gab es für die Besucherinnen und Besucher Kaffee und Kuchen und Gegrilltes im Schlossgarten. Der Künstler Andreas Laugesen wird am 8. und 9. Juli im Schlossgarten in Vöhl an einem Kunstwerk arbeiten. Die Skulpturen-Ausstellung ist bis zum Schlossgartenfest zu sehen. (Hans Peter Osterhold)