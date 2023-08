So tickt Bürgermeisterkandidat Andreas Fritz: Anpacken, selber machen

Von: Elmar Schulten

Bürgermeisterkandidat Andreas Fritz verbringt viel Zeit in seinem Garten. Die Platten auf der Terrasse hat er selber verlegt, den Teich selber angelegt und die Gartenhütte selber gebaut. Darauf ist er stolz. © Elmar Schulten

Familie und Beruf, Vereine und Kommunalpolitik. Das sind die vier Schwerpunkte, die das bisherige Leben des Bürgermeisterkandidaten Andreas Fritz prägten.

Diemelstadt -Seit 37 Jahren spielt er Schlagzeug im Musikverein. Mit den Kugelsburgmusikanten hat er schon so manches Schützenfest musikalisch begleitet. In den vergangenen zwölf Jahren ist er nicht mehr ganz so aktiv im Verein, kommt nur noch als Aushilfe, wenn Not am Mann ist.

Zwölf Jahre lang war er im Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins, der die öffentliche Zapfanlage und den Spielplatz am Sauerbrunnen betreibt. Sechs Jahre davon war er Vorsitzender und hauptverantwortlich für die Beschäftigung von immerhin bis zu sechs Mitarbeitern.

Aktiv im Bürgersolarpark

Das Kandidatengespräch mit dem WLZ-Reporter findet in der Küche der Familie Fritz in Volkmarsen statt. Es ist heiß draußen. Dagegen hilft Wasser vom Sauerbrunnen, frisch gezapft in oftmals wiederverwendeten Mineralwasserflaschen. So machen es viele Volkmarser Haushalte.

Im Bürgersolarpark, der an der Bahnstrecke Sonnenstrom produziert und ins Netz einspeist, gehört er zum Beirat. Fünf Jahre lang war Andreas Fritz stellvertretender Schiedsmann, elf Jahre, von 2001 bis 2012 Stadtverordneter als Mitglied der Freien Wähler.

Kinderpause für Fortbildung der Partnerin

Dann folgte eine achtjährige Kinderpause, wie Andres Fritz es nennt. In dieser zeit habe er alle Aktivitäten in Kommunalpolitik und Vereinen deutlich zurückgefahren, um seiner Frau Katja den Rücken freizuhalten, bei ihrem Studium im Fach Frühkindliche, inklusive Bildung. Mit Bachelor und Master-Abschluss in der Tasche gibt die Erzieherin ihr Wissen an Jüngere weiter, arbeitet am Fröbelseminar in Kassel.

„Wir führen unsere Ehe als gleichberechtigte Partner. Da soll jeder die Möglichkeit haben, sich nach seinen Möglichkeiten bestmöglich zu entfalten.“ Klar, dass sich auch die Aufgaben bei der Erziehung der drei Kinder, Konstantin (17), Tigonas (15) und Catalina (12) geteilt hat. Inzwischen hat Andreas Fritz wieder Zeit für kommunalpolitisches Engagement.

Im Magistrat viel gelernt

Seit 2020 vertritt er die FWG im Volkmarser Magistrat. „Ich mache das, weil ich Spaß daran habe und der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte“, sagt der 48-Jährige. Nebenbei sei die Aufgabe auch sehr interessant. Man lerne eine Menge dazu.

Etwa über die Aufgaben und Arbeitsweise einer Stadtverwaltung. Der Magistrat entscheide mit dem Bürgermeister über den Haushaltsplan und über die Personalentwicklung. So werde über Neueinstellungen beraten, über Beförderungen und viele wichtige Investitionen.

Nach langer Überlegung entschieden

Irgendwann sei dann die Idee herangereift, sich selber bei einer Bürgermeisterwahl zu bewerben. In Breuna und Volkmarsen habe er noch abgewartet, habe seinem Freund Hendrik Vahle gerne den Vorzug gelassen. Bei der Wahl in Bad Arolsen sei er kurz davor gewesen, seinen Hut in den Ring zu werfen. Als dann aber Marko Lambion mit der Unterstützung aller Fraktionen im Stadtparlament angetreten sei, habe er sich dann doch zurückgehalten, so Fritz.

Nun, in Diemelstadt, sei er frühzeitig an die Fraktionen im Stadtparlament herangetreten, habe sich vorgestellt und habe dann die nötige Rückendeckung erfahren. Deshalb sei die Entscheidung zur Kandidatur ganz bestimmt nicht aus einem Bauchgefühl heraus entstanden, sondern nach langer Abwägung und Vorbereitung.

Für die gute Sache, nicht für irgendeine Partei

Einen Großteil seiner Freizeit verbringt der Obergerichtsvollzieher in seinem Garten. Nicht ohne Stolz zeigt Fritz den von ihm angelegten kleinen Teich mit Seerosen und Goldfischen. Auch die Bodenplatten auf der Terrasse habe er selber verlegt, erzählt Fritz und zeigt auf die hölzerne Gartenhütte, Grau und Weiß gestrichen: „Auch selber gemacht. - Es ist einfach sehr schön und sehr befriedigend, etwas mit den eigenen Händen selber aufzubauen.“

Die Arbeit im Rhoder Rathaus stellt sich Andreas Fritz ähnlich herausfordernd vor. Das Bürgermeisteramt sei das wichtigste auf kommunaler Ebene. Ihm gefalle das harmonische Miteinander in den kommunalen Gremien. Da stünden ganz offensichtlich die Sachthemen im Vordergrund. Das liege ihm sehr am Herzen.

Schröder hat gut vorgearbeitet

Die Stadt Diemelstadt stehe finanziell sehr gut da, weiß Fritz seit seinem Gespräch mit dem aktuellen Amtsinhaber Elmar Schröder. Mit dem Abarbeiten der langen Liste der Schröder vorbereiteten Projekte werde er mindestens noch drei Jahre zu tun haben: Kanal- und Straßenbau, der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses zum Rathaus und der Rathausneubau und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr seien große Aufgaben für den neuen Rathauschef der Diemelstadt. (Elmar Schulten)