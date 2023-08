So tickt Bürgermeisterkandidat Roland Neulitz: Gerne mal Neues probieren

Von: Elmar Schulten

Bürgermeisterkandidat Roland Neulitz ist ein begeisterter Hobbygärtner und Hobbykoch. Seine Pflänzchen holt er meist in der Gärtnerei der Lebenshilfe in der Arolser Rauchstraße. © Elmar Schulten

Für das Kandidatenportrait in der WLZ hat Roland Neulitz in die Gärtnerei der Lebenshilfe in der Arolser Rauchstraße eingeladen.

Diemelstadt - „Hier kaufe ich immer meine Pflanzen für den Garten und die Kräuter für die Küche“, sagt er und prüft kritisch das Angebot: „Ich weiß nicht, wie sie’s hinkriegen, aber sowohl die Salatpflanzen, der Mangold, der Paprika und das Basilikum sind hier immer top.

Die verwende ich gerne.“ Und außerdem arbeiteten in der Gärtnerei alle für eine gute Sache: die Teilhaber von Menschen mit Behinderungen am ganz normalen Leben.

Wünsche erfüllen, Chancen eröffnen

Das liegt Roland Neulitz auch beruflich am Herzen. Schließlich ist er in Teilzeit Case-Manager beim Bathildisheim. Was das ist, beschreibt er so: „Ich betreue die Bewohner und Mitarbeiter dort ganzheitlich. Wenn zum Beispiel ein Klient mit seiner aktuellen Tätigkeit oder seinem Wohnumfeld nicht mehr zufrieden ist, dann helfe ich dabei, die Wünsche umzusetzen und Chancen zu eröffnen.

Außerdem ist er Schwerbehindertenvertreter in der Mitarbeitervertretung des Bathildisheims. „Ich hab’ mich schon immer für die Belange von anderen eingesetzt. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher und bei der Bundeswehr Vertrauensperson der Soldaten. Mir liegen die Menschen am Herzen“, sagt der Mann, der am 8. Oktober zum neuen Bürgermeister von Diemelstadt gewählt werden möchte.

Dozent für IT-Fortbildungen

Aufgewachsen ist Roland Neulitz in Spenge, in der Nähe von Bielefeld. Nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann war er acht Jahre bei der Bundeswehr. Als Stabsunteroffizier hat er eine Informatik-Ausbildung genossen.

Mit diesem Fachwissen hat er vor 20 Jahren IT-Projekte in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen umgesetzt und Lösungen für Pharma-Unternehmen, Banken, Unternehmen der Automobilindustrie und der Unterhaltungselektronik erarbeitet. Bis heute wird er als Dozent bei Fortbildungen der Bundeswehr gebucht.

Beratung in schwierigen Lebensphasen

Vor einigen Jahren aber hat Neulitz sich mit Coaching-Angeboten selbstständig gemacht. Wieder so ein englischer Begriff. Neulitz übersetzt ihn so: „Ich bin Berater und helfe Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen.“ Das können Burn-out-Gefühle sein oder schwer zu verstehende Gutachten von Schulpsychologen.

Wissenschaftliche Beratung erhält er dabei von seiner Ehefrau Gina, mit der Neulitz seit sieben Jahren verheiratet ist. Die Erzieherin hat berufsbegleitend einen Master-Studiengang in Erziehungswissenschaften bewältigt und beginnt demnächst ein Tätigkeit bei der sozial-pädagogischen Familien in einem Jugendamt.

Kochen geht auch ohne Kochbuch

Das Paar hat zwei Kinder im Alter von neun und fünf Jahren. Bei Neulitz in Orpethal ist der Papa der Koch: „Darauf haben meine Frau und ich mich geeinigt. das mache ich gerne. Das geht mir gut von der Hand.“

Ein Kochbuch braucht Roland Neulitz nicht: „Da mache ich ganz nach Gefühl.“ Die Zutaten findet der Hobbygärtner oft im eigenen Garten: Zucchini, Melone, Paprika, Gurken, Mangold und Kräuter.

Ideal zum Überbacken

Wie bei den meisten Hobbygärtern wird auch bei Roland Neulitz gefühlt alles gleichzeitig reif. Und dann stellt sich oft die Frage: „Wohin mit all den Zucchini?“ wie gut, wenn man dann eine große Auswahl von Zucchini-Rezepten im Kopf hat:

Eines davon geht so: Zucchini halbieren, das Innenleben mit Erdnüssen, Tomaten und Ziegenkäse pürieren. die Masse in die ausgehöhlte Zucchini legen, noch etwas Käse drauf und überbacken.

Vielfältig engagiert

Häufig kommt bei Neulitz auch ein Gemüseblech in den Backofen, ein kleingeschnittenes Allerlei mit all dem, was gerade im Garten reif ist: „Das ist bei uns der große Renner“, verrät der IT-Experte, der seine Lebenserfahrung als Berater in fast allen Lebenslagen anbietet und der sich für Hausarbeit nicht zu schade ist.

Und jetzt strebt er eine neue Herausforderung als Bürgermeister an. Das wäre nach Bürokaufmann, IT-Entwickler und Honorar-Dozent, Case-Manager und Personal Coach die sechste Profession in seinem Berufsleben.

Betreuungsangebot ist ausbaufähig

„Warum nicht? ich bringe eine Menge Lebenserfahrung mit“, sagt er. Außerdem habe er an vielen Orten gesehen, wie die Dinge anderswo geregelt sind. Neulitz: „ so schön hier alles ist, so vermissen wir doch einige Dinge, die wir hier umsetzen könnten.“

Welche sind das? - „Zum Beispiel auf dem Gebiet der Kinderbetreuung: Was hier in Diemelstadt fehlt ist mehr Nachmittagsbetreuung und Angebote in den Schulferien.“ Die reinen Statistikzahlen machten deutlich, dass es in Diemelstadt 60 Kinder ohne Betreuungsangebot gebe.

Strom, Wärme, Fachkräftemangel

Weiteres Thema sei die Energieversorgung. Als Bürgermeister wolle er aktiv daran mitarbeiten, dass in der Stadt möglichst viel Wärme und Strom produziert werde. Schließlich das Thema Wirtschaft und Fachkräftemangel. (Elmar Schulten)