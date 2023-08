US-Amerikaner auf den Spuren seiner Vorfahren in Mengeringhausen

Spurensuche in alten Kirchenbüchern: Andrew Wagner aus Seattle (rechts) im Gespräch mit Prof. Martin Kipp und Stadtarchivar Christian Meuser (links). © Privat

Andrew Wagner aus Seattle (USA) hat im Internet herausgefunden, dass sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Franz Christian Huthmann im Jahre 1754 in der Mengeringhäuser Kirche getauft worden war. Das war für den Amerikaner Grund genug, vor Ort weiter zu recherchieren.

Arolsen-Mengeringhausen - Bei ihrem Besuch in Mengeringhausen sind Andrew Wagner, seine Ehefrau Erica und ihre beiden Kinder auf den Spuren ihrer Vorfahren gewandelt.

Mit einer schriftlichen Anfrage bei Pfarrer Uwe Jahnke hatte Andrew Wagner herausgefunden, dass die St.-Georg-Kirche für Besucher geöffnet sei und dass das bei solchen Recherchen bewährte Team aus dem ehrenamtlichen Stadtarchivar Christian Meuser und seinem Vetter, Professor Dr. Martin Kipp, bei der Durchsicht der Kirchenbücher behilflich sein könnte.

In der weiteren Korrespondenz boten die beiden Geschichtsfreunde eine Kirchen- und Stadtführung an, bei der die Lebensbedingungen des Ur-Ahns zu erahnen waren: Johann Henrich Huthmann, der Vater des nach Amerika ausgewanderten Franz Christian Huthmann, wurde bei seiner Heirat im Jahre 1750 im Traubuch als „Musquetier“ gelistet und bei der Geburt seiner drei Söhne in den Jahren 1752, 1754 und 1765 als „Soldat“.

Nach Einsatz nicht nach Hause zurückgekehrt

Im Mengeringhäuser Ortssippenbuch und im Sterberegister wird er, der im Jahr 1793 starb, „Pförtner am Burgthor“ genannt. Alle drei Söhne wurden als Soldaten an den englischen König „ausgeliehen“, der die rebellischen Kolonisten in Amerika zur Raison bringen wollte.

Nur einer der verkauften Söldner, Franz Christian Huthmann, der Tambour beim Waldecker Regiment war, überlebte diesen Einsatz. Er kehrte aber nicht wieder nach Deutschland zurück, sondern fand in Ashland County, Ohio, eine neue Heimat.

Auf diese familiäre Vorgeschichte, die durch das Studium der Kirchenbücher belegt werden konnte, wurden die Kirchen- und auch die Stadtführung für die amerikanischen Nachfahren des „Pförtners am Burgthor“ Johann Henrich Huthmann abgestimmt.

Tief beeinduckt von der Innenausstattung der Mengeringhäuser St.-Georg-Kirche, in der der Ur-Ahn getraut und seine Söhne getauft worden waren, wurden zahlreiche Fotoaufnahmen von den amerikanischen Besuchern gemacht und abschließend noch ein Eintrag im Gästebuch der Kirche hinterlassen.

Alte Stadtmauer und Standort des „Burgthors“

Die anschließende Stadtführung zeigte den Standort des früheren „Burgthors“ und informierte über die für die Stadtsicherheit unerlässliche besondere Kontrollfunktion der Pförtner. Die anschließende Besichtigung der Reste der Stadtmauer entlang des Teichwalls bot Gelegenheit, die früheren Befestigungsanlagen durch Stadtmauer und vorgelagerte Sumpfgebiete zu erläutern, die die Stadt gegen feindliche Angriffe sichern sollte.



Auf dem Weg zur Stadthalle und zurück zur Kirche durch die Lange Straße wurden die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in der früheren Ackerbürgerstadt erläutert. Dabei traf es sich gut, dass durch die zufällige Anwesenheit der Vorsitzenden des Heimat- und Museumsvereins, Ursel Jütte, im Museumsgebäude auch ein kurzer Besuch im Mengeringhäuser Museum „Haus und Handwerk“ und anschließend im Rathaus vorgenommen werden konnte.



Offensichtlich hat kein anderer Ort als Mengeringhausen die amerikanischen Gäste auf ihrer mehrwöchigen Europareise nachhaltiger beeindruckt, denn in einer Dankes-Mail schreibt Andrew Wagner, dass er und seine Familie auch von Berlin, vom Rheinland und den Alpen, von der Schweiz und von Italien beeindruckt seien, aber dass der Besuch in Mengeringhausen für sie für immer unvergesslich bleibe.