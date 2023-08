Waldecker Bank und Waldeckische Landeszeitung suchen diesmal besondere Töne

Von: Marcus Althaus

Die diesjährigen „Sommertourer“ freuen sich auf viele musikalische und lustige Momente: (v.l.) PR-Redakteur Achim Rosdorff, Clarissa Stracke und Patrick Böttcher vom WLZ- Media Team. © Waldeckische Landeszeitung

Die Sommertour 2023 von der WLZ und der Waldecker Bank beginnt am Donnerstag, 3. August. Unter dem Motto „Waldeck ist ganz Chor“ besucht das Sommertour-Team insgesamt elf Chöre in der Region und freut sich auf viele musikalische und lustige Momente.

Waldeck-Frankenberg - „Wir lösen hier ein Versprechen aus 2020 ein, sagt Carsten Stumpe, Marketingleiter der Waldecker Bank, damals wollten wir die Sommertour 2020 bereits mit unseren heimischen Chören durchführen und dann machte die Corona-Pandemie es unmöglich.“

Und Vorstand Carsten Hohmann ergänzt: „Die Chöre und Gesangvereine waren besonders von der Pandemie betroffen. Deshalb freut es uns, dass diese Gemeinschaften nun wieder aufleben und wir sie dabei unterstützen können.“



Die Chöre können jeweils zwei Lieder singen, die professionell in einem Video aufgenommen werden und am Ende der Sommertour zur Onlineabstimmung bereit stehen.



Zwischen dem 3. bis 16. August erscheint jeden Tag ein Bericht im Lokalteil und auf wlz-online.de über den jeweiligen Besuch bei den Chören und es wird viel Lesestoff und amüsante Geschichten geben, ist sich das Sommertour-Team schon im Vorfeld sicher.

Bei der Onlineabstimmung ab dem 18. August können die Leser wieder tolle Preise fürs Voten gewinnen. Jedoch auch während der Sommertour haben die Leser der WLZ in Print und Online die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen, am Ende winkt ein langes Wochenende Wohnmobilurlaub, gesponsert von Caravan Konrad aus Bad Wildungen.

„Ich freu mich auf die Chöre und die Musik, für mich ist es eine kleine Zeitreise in meine Kindheit“, sagt Patrick Böttcher vom WLZ-Media Team, ich erinnere mich noch an ein großes Holzschild in der Gaststätte meiner Familie auf dem stand: „Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“

Die Vielfalt der Liedauswahl und die Mischung aus traditionellem Liedgut und modernen Pop-Songs sollen einen Eindruck vom Chorleben im Waldecker Land geben und für Interessierte ein kleines Schaufenster bieten, um sich eventuell auch für das Mitwirken in einem Chor zu entscheiden. Natürlich hat das Sommertour-Team auch ein Spiel im Gepäck, bei dem sich jeder Verein anstrengen muss, um eine Spende der Waldecker Bank zu bekommen.