Gemischter Chor „Knapp Daneben" aus Korbach ist in jedem Genre mittendrin

In diesem Jahr steht der Gesang bei der Sommertour im Vordergrund. Die Titel „Schön war die Zeit“ und eine neue Version unseres „Waldecker Liedes“ waren für den Chor aus der Hansestadt kein Problem. © WLZ-Media

Die Waldecker Bank und WLZ gehen in diesem Sommer wieder gemeinsam auf Tour und eröffnen Vereinen eine besondere Bühne. Unter dem Titel „Waldeck ist ganz Chor“ stellt das Team um Patrick Böttcher das Engagement heimischer Sängerinnen und Sänger in den Mittelpunkt. Diesmal der gemischte Chor „Knapp Daneben“ aus Korbach. Das Publikum kann online abstimmen und zu gewinnen gibt es auch wieder einiges.

Korbach - Die Sängerinnen und Sänger von „Knapp Daneben“ sind bereits Sommertour erprobt. Im vergangenen Jahr sang der Chor aus Korbach ein komplettes Lied rückwärts und konnte damit die Prüfung bravourös bestehen. Eine erneute Teilnahme an der „Sommertour 2023“ der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank sagte der Chor entsprechend gerne zu.

Unter dem Motto „Waldeck ist ganz Chor“ war im Bürgerhaus in Korbach Mitmachen, Spaß haben und gewinnen, angesagt. Das Sommertour-Team um Patrick Böttcher präsentierte dazu ein besonderes Ratespiel. Zu erraten galt es Liedertitel, die zuvor entweder zeichnerisch oder pantomimisch dargestellt wurden.

Die Liedertitel errieten die Sängerinnen und Sänger von „Knapp Daneben“ in kürzester Zeit. „Wie seid Ihr von dieser Zeichnung nur auf den Titel gekommen? Da muss die Fantasie sehr ausgeprägt sein, scherzte Patrick Böttcher. Es handelte sich um Nina Hagens Titel: „Du hast den Farbfilm vergessen“. Spontan stimmte der Chor den Titel an und die 300 Euro Spende der Waldecker Bank war der Gemeinschaft sicher.

„Hand aufs Herz“ war angesagt, als das Waldecker Lied erklang und Patrick Böttcher das Selfie machte. © WLZ-Media

„Knapp Daneben“ singen jedes Liedgut, von Klassik über Volkslied und Gospel bis hin zu Pop/Oldies“, so der Verein. Daher leite sich auch der Chorname ab: „knapp neben einer Zuordnung, aber doch in jedem Genre mittendrin!“ Gesungen wird meist A cappella, eine Begleitung durch ein Keyboard gibt es bei einigen sehr wenigen Liedern.

Zum Chor Gemischter Chor „Knapp Daneben“ Korbach e. V. Gründung: 2006 Vorsitzende: Petra Frömel und Monika Virnich Chorleiter: Stefan Kammerer Mitglieder: 33, davon 29 Aktive Info: www.chor-knappdaneben-korbach.de

Während Corona mussten viele Chöre umdenken, haben teilweise Tonaufnahmen, Videotreffen und Ähnliches veranstaltet. „Knapp Daneben“ hat bis auf den Komplett-Lockdown der ersten Pandemiemonate während der Coronazeit weiterhin geprobt – sei es über „Zoom“-Proben, in Kleingruppen im Freien oder mit dem geforderten Drei-Meter-Abstand in weitläufigen Räumen.

„Die Stimmen wurden Ende 2021 digital eingesungen und durch unseren sehr engagierten Chorleiter zu einem virtuellen Chor zusammengefügt, der bei Auftritten in der Adventszeit vor Senioreneinrichtungen durch wenige Live-Sängerinnen und Sänger (erlaubte Anzahl 8 Personen) ergänzt wurde.“ Für diese Aktion gewann der Chor ein Imagevideo beim Wettbewerb „Projektschmiede Bürgerengagement“ des Landkreises Waldeck-Frankenberg.

Der gemischte Chor probt jeweils montags von 17 bis 18.30 Uhr im Saal des Bürgerhauses Korbach. Interessierte können gerne vorbeischauen, sich über die Webseite des Chores informieren oder eine der beiden Vorsitzenden ansprechen bzw. anschreiben. Petra Frömel, Tel. 05631-4544, E-Mail: vicjojopet@aol.com; Monika Virnich, Tel. 05631-61984, E-Mail: moni4nich@onlinehome.de.

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Portrait, ein Video von der Aktion und eine Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

