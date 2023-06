Spannender Lese-Sommer in der Alten Mühle Dalwigksthal

Literaturreihe mit Autoren aus der Region

+ © Mause/pr Frank Mause liest am 24. Juni aus seinem Roman (M)Ortsgericht“. © Mause/pr

Mord, Mittelalter, Metzgerei: Darum geht es in den Geschichten der Lesereihe, die Jan Küstner in der Alten Mühle Dalwigksthal im Sommer veranstaltet.

Lichtenfels-Dalwigksthal – Frank Mause aus Bad Arolsen, Ute Zembsch aus Frankenberg und Katharina Koch aus Calden stellen ihre Werke vor.

Frank Mause liest am Samstag 24. Juni, um 19 Uhr aus seinem Buch „(M)Ortsgericht“. Frank L. Mause, geboren 1964 in Bruchhausen an den Steinen, durchlief ab 1984 eine knapp zehn Jahre währende Laufbahn vom Rekrut bis zum Offizier, studierte Geodäsie an der Universität der Bundeswehr München und leistete Verwaltungshilfe beim „Aufbau Ost“ in Sachsen-Anhalt. 1996 trat er in den hessischen Landesverwaltungsdienst ein. Seit 2010 ist er Leiter des Amtes für Bodenmanagement Korbach. 2016 veröffentlichte Mause seinen ersten Roman „Der ganz reale Tod“, ein Science-Fiction Roman, der in Kassel spielt. 2018 folgte „Mord(s)genau“, sein erster Grenzkrimi. 2021 folgte der zweite Grenzkrimi „(M)Ortsgericht“.

+ Fleischermeisterin Katharina Koch stellt ihr Buch „Fleisch ist kein Gemüse“ vor. © METZGEREIKOCH/HARRY SOREMSKI

Am Samstag, 15. Juni, liest Ute Zembsch aus Frankenberg um 19 Uhr aus ihrem historischen Roman „Spielweib“ – ein historisches Abenteuer voller Geheimnisse, Intrigen und romantischen Verwicklungen. Ute Zembsch. Die gebürtige Marburgerin und lebt seit 1996 in Frankenberg. Sie arbeitet Vollzeit als Bürokauffrau und absolvierte gemeinsam mit ihrem Mann eine nebenberufliche Ausbildung zur staatlich geprüften Betriebswirtin. Aus Faszination für das Mittelalter und die Antike gründete sie im Jahr 2000 einen Verein für erlebbares Mittelalter mit. Für ihre Lieblingsfigur verfasste sie 2013 eine Hintergrundgeschichte in Romanlänge. Seither schreibt sie Romane und Kurzgeschichten in den Genres Historie und Fantasy, wobei sie Wert auf historische Genauigkeit legt.

+ „Spielweib“: Ute Zembsch aus Frankenberg liest aus ihrem historischen Roman. © FOTO: ZEMBSCH/PR

Vom Mittelalter in die Metzgerei geht es am Samstag, 12. August, um 19 Uhr mit Fleischermeisterin Katharina Koch aus Calden. Sie liest in der Alten Mühe aus ihrem Buch „Fleisch ist kein Gemüse“. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaften in Berlin und Paris sammelte Katharina Koch erste Berufserfahrungen im Bundestag und bei den Vereinten Nationen. Letztlich zog es sie aber doch wieder ins heimatliche Calden. Je mehr sie sich damit auseinandergesetzt hatte, desto klarer sei ihr geworden, dass sie lieber Unternehmerin mit eigenem Betrieb sein wollte.

Der Eintritt für alle Lesungen ist frei, es wird jedoch um eine Spende zugunsten der Autoren gebeten. (Marianne Dämmer)