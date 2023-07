Spektakel auf der Kugelsburg mit Markt, Musik und Leckereien

Von: Julia Janzen

Hoffen auf viele Besucher beim ersten Kugelsburgspektakel: Bürgermeister Hendrik Vahle (von links) und die Mitarbeiterinnen Carolin Ramus und Julia von Rüden, die die Organisation übernommen haben. © Julia Janzen

Zum ersten Mal lädt die Stadt Volkmarsen zum Kugelsburg-Spektakel ein. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, gibt es ein buntes Programm von Volkmarsen für Volkmarser am Wahrzeichen. Viele Vereine und Privatpersonen sind an der Umsetzung des Fests beteiligt.

Volkmarsen - Die Parkplätze an der Kugelsburg werden für das Wochenende zum Marktplatz umfunktioniert. Knapp 20 Stände werden dort einen Platz finden. Dort gibt es für die Besucher Floristik und Deko, Töpferwaren und Heilkräuter, ebenso Leckereien wie Ofenkuchen, Waffeln, Crêpes, Met und Wein. Auch Infostände werden vertreten sein, unter anderem zum Greentrail und zum Volkmarser Musikverein. Auch Vorführungen sind geplant, so unter anderem des Geschichtsvereins zu Schmiede- und Seilerarbeiten.

Oberhalb des Parkplatzes wird ein Heerlager entstehen, das vom Korbacher Verein Strack Duer bespielt wird und einen Einblick in mittelalterliches Leben bietet. Zudem gibt es die Möglichkeit zum Bogenschießen, Spiele und Aktionen für Kinder und Musik auf der Bühne am Palas und im Festzelt, das zum Spektakel vor dem Restaurant stehen wird.

Pendelverkehr mit Bussen

Am Samstag, 2. September, gibt es als inoffiziellen Auftakt zum Fest zwei Stadtführungen, an beiden Tagen können Interessierte an einer Schnupperwanderung auf dem Weg H9 teilnehmen.

Weil die Parkplätze an der Burg für das Fest gebraucht werden, ist die Zufahrt für Autos an dem Wochenende nicht möglich. Einzige Ausnahme: Es wird Behindertenparkplätze geben. Alle anderen Besucher nutzen die Parkflächen in der Stadt, beispielsweise an der Nordhessenhalle, am Marktplatz oder dem Burgschwimmbad. Zu Fuß kann die Kugelsburg über den „Eselsweg“ erreicht werden. Wer lieber fahren möchte: Es wird ein Shuttle-Service mit Neunsitzer-Bussen eingerichtet. Der wird zwischen Bahnhof, Nordhessenhalle, Burgschwimmbad und Kugelsburg im Viertelstundentakt pendeln. Pro Person ist dafür pro Fahrt ein Euro fällig. Der Pendelverkehr steht am Samstag zwischen 13 und 1 Uhr zur Verfügung und am Sonntag von 9 bis 19 Uhr.

Seitens der Stadtverwaltung hat Carolin Ramus die Organisation übernommen, doch das Interesse der Bevölkerung, auch mitzugestalten, sei groß, sagt Bürgermeister Hendrik Vahle. In den Arbeitsgruppen Finanzen, Bauen und Programm sei gemeinsam gearbeitet worden.

Eine Rolle wird auch Nachhaltigkeit spielen. Geschirr zu nutzen sei zwar zu aufwändig, auch personell, aber für alle Standbetreiber gebe es die Auflage, kein Plastikgeschirr zu nutzen, sondern stattdessen Pappe oder Holz zu nutzen, so Vahle. Geplant sind, dass Tassen mit Volkmarsen-Logo angeschafft werden. Diese sollen dann auch bei anderen Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt genutzt werden. Das Fest endet am Sonntag mit einem Luftballon-Wettbewerb. Die Ballons seien biologisch abbaubar.

Künftig, so ist der Plan, soll das Fest jedes Jahr am ersten September-Wochenende stattfinden, kündigt Vahle an. Um es bekannt zu machen, wurden 20 000 Flyer gedruckt, die ab Anfang August verteilt werden können. Auch Plakate werden aufgehängt.

Das Programm beim Spektakel

Inoffizieller Auftakt ist am Samstag, 2. September, mit Stadtführungen ab 11.30 Uhr, zu denen der Geschichtsverein einlädt. Es stehen zwei Routen zur Auswahl, los geht es ab Marktplatz. Die eigentliche Eröffnung des Spektakels ist um 14 Uhr auf der Bühne am Palas durch Bürgermeister Hendrik Vahle, es sind Salutschüsse geplant und eine Tanzaufführung von Grundschülern der Villa R auf der Wiese am Palas. Um 14.30 Uhr startet eine Schnupperwanderung auf dem Weg H9 (fünf Kilometer lang) und ab 15 Uhr gibt es eine weitere Tanzaufführung der Villa R-Schüler auf der Wiese. Live-Musik mit Wuthe & Faust gibt es ab 16 Uhr auf der Palas-Bühne. Dort ist ab 18 Uhr der MGV Ehringen zu hören. Floor6 spielt ab 20 Uhr live im Festzelt, der Eintritt kostet acht Euro.

Der Sonntag, 3. September, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, der Gemischte Chor Külte wirkt mit. Der musikalische Frühschoppen startet um 11.30 Uhr im Festzelt, für Musik sorgt der Musikverein Volkmarsen. Eine Schnupperwanderung auf dem Weg H9 beginnt um 13 Uhr.

Die Kita St. Marien bietet ab 14 Uhr im Festzelt Kinderschminken an, Musik für Kinder gibt es ab 15 Uhr mit Herr Müller & seiner Gitarre auf der Bühne am Palas. Dort ist dann ab 16.30 Uhr der Gemischte Chor aus Külte mit Liedbeiträgen zu hören. Mit der Luftballon-Aktion endet das Spektakel um 18 Uhr.

Einen Lageplan und weitere Infos gibt es zum Kugelsburg-Spektakel gibt es hier. jj