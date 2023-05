TSV Münden feiert Jubiläum mit einem Sportfest

Wochenende mit Spiel und Spaß

+ © Uwe Walter Die Wandergruppe des TSV Münden absolvierte beim Jubiläumssportfest eine 20 Kilometer lange Tour. © Uwe Walter

Ein Sportfest unter dem Motto „Spiel und Spaß“ war am 29. und 30. April der erste Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des TSV Münden. Der Festkommers findet am 15. Juli statt.

Lichtenfels-Münden – Der TSV Münden am 12. Mai 1923 gegründet. Zuvor hatten fleißige Mündener Männer im Verein mit Hacke, Schippe und Fuhrgespannen das hügelige Gelände an der Orke in einen Sportplatz verwandelt. Zunächst war die Leichtathletik tonangebend, erst nach dem Zweiten Weltkrieg rückte der Fußball langsam in den Fokus.



Wie sich das Angebot des TSV Münden entwickelt hat, wurde beim Jubiläumssportfest deutlich. Am Samstag spielte zunächst die II. Fußball-Mannschaft der SG Münden/Goddelsheim gegen Sachsenberg in der A-Liga um Punkte, bevor anschließend die I. Mannschaft der SG in der Gruppenliga auf die FSG Gudensberg/Felsberg traf.

Jubiläum TSV Münden: Radtouren und Wanderungen

Der Sonntag stand beim Jubiläumssportfest dann ganz im am Sonntag Zeichen der anderen Sparten, die ebenfals zum TSV Münden gehören. Die Wandergruppe des TSV wanderte rund 20 Kilometer von Münden in Richtung Medebach, Berge, Dreislar und Neukirchen zum Sportplatz.



Die Fahrradabteilung war in zwei Gruppen unterwegs. Die Radgruppe für die etwa 20 Kinder und Erwachsene fuhr rund 14 Kilometer von Münden Richtung Medebach und dann über Berge an der Orke entlang zurück nach Münden.



Jubiläum TSV Münden: Gesellige Feier auf dem Sportplatz

Etwas länger waren die rund 70 erwachsene Radfahrer unterwegs, die über Neukirchen nach Schreufa über Frankenberg, an ein kurzes Stück über die B252 radelten, bevor es dann über Viermünden und Sachsenberg wieder zurück nach Münden ging.



Mit einem gemütlichen Beisammensein sowie Kinderschminken und Hüpfburg auf dem Sportplatz klang für alle Beteiligten der schöne Tag aus. Ein Festakt zum Jubiläum mit Kommers und Tanz findet dann am 15. Juli um 20 Uhr in der Mündener Schützenhalle statt. (Uwe Walter)