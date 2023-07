Stadtradeln in Waldeck-Frankenberg: 629.223 Kilometer fürs Klima

Teilen

Auszeichnung auf dem Radweg übergeben: (von links) Alexander Paul (Nationalparkgemeinde Edertal), Elmar Schultze-Ueberhorst, Bürgermeister Klaus Gier und Reinhold Erb, der aktivste „Stadtradeln“-Teilnehmer. © Gemeinde Edertal/pr

Beim Stadtradeln in Waldeck-Frankenberg haben in diesem Jahr 2499 Menschen mitgemacht und dabei in den drei Wochen der Aktion zusammen 629.223 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt.

Das hat der Landkreis nach der Auswertung mitgeteilt. Im vergangenen Jahr waren es 2034 Teilnehmer und 430.553 Kilometer. Ziel der bundesweiten Aktion des Klima-Bündnisses ist es, für das Radfahren im Alltag zu sensibilisieren und Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die Parlamente zu bringen.

Das Stadtradeln lief in Waldeck-Frankenberg vom 4. bis 24. Juni, 19 der 21 Kommunen haben mitgemacht. Die meisten Fahrrad-Kilometer haben die 681 Teilnehmer aus der Stadt Frankenberg gesammelt – laut der Landkreis-Statistik (siehe Hintergrund) waren es 152.739 und damit rund ein Viertel der Gesamtkilometer.

Zweiter bei den Kommunen über 10.000 Einwohnern ist Bad Wildungen mit 61.854 Kilometern (250 Radler). Frankenberg hat eine etwas längere Tradition beim Stadtradeln, die Stadt nimmt seit vier Jahren teil, der ganze Landkreis erst seit zwei.

In der kreisweiten Wertung der Städte und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern liegt Hatzfeld mit 54.783 Kilometern auf Platz 1. „Diese herausragende Leistung ist das Ergebnis des Engagements und der Begeisterung der Hatzfelder Bevölkerung für den Umweltschutz und eine nachhaltige Lebensweise“, teilte die Stadtverwaltung mit. „Das Stadtradeln war ein großer Erfolg, der uns alle motiviert, weiterhin auf das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel zu setzen“, sagt Bürgermeister Dirk Junker.

Reinhold Erb fuhr die meisten Kilometer

„Schreufa radelt“ war mit 66 Teilnehmern das größte Team im Landkreis, der TSV Eifa mit 18.274 Kilometern das mit den meisten Kilometern. Reinhold Erb (Buhlen) hat in den drei Wochen mit 2554 die meisten Kilometer auf dem Rad zurückgelegt.

Mit dem Stadtradeln waren die Schulen im Landkreis zum Schulradeln aufgerufen. Die MPS Goddelsheim kam unter den zehn teilnehmenden Schulen mit 9663 Kilometern auf Platz 1 vor der Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen (5928), der Kugelsburgschule Volkmarsen (4997) und der Edertalschule (4901).

Die Prämierung wird im September stattfinden, teilte der Landkreis mit. „Im Grunde genommen gibt es bei diesem Wettbewerb keine Verlierer“, sagte Nicole Sude, die beim Kreis für das Stadtradeln zuständig ist.

Die Kilometer der Kommunen in Waldeck-Frankenberg

1. Frankenberg 152.739 km;

2. Bad Wildungen 61.854 km;

3. Hatzfeld 54.783 km;

4. Bad Arolsen 53.340 km;

5. Korbach 38.602 km;

6. Volkmarsen 36.928 km;

7. Battenberg 30.477 km;

8. Vöhl 28.220 km;

9. Diemelstadt 22.548 km;

10. Edertal 22.283 km;

11. Rosenthal 22.046 km;

12. Lichtenfels 19.790 km;

13. Gemünden 19.489 km;

14. Waldeck 15.275 km;

15. Burgwald 13.127 km;

16. Willingen 11.208 km;

17. Frankenau 5157 km;

18. Twistetal 2096 km;

19. Diemelsee 1142 km