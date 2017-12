Arolser Barock-Festspiele 2018: Stargast Anna Prohaska singt

Präsentiert in Bad Arolsen Vokalmusik aus dem elisabethanischen Zeitalter: Starsopranistin Anna Prohaska.

Bad Arolsen. Mit einem Star eröffnen die Arolser Barock-Festspiele 2018 ihre Konzerte. Zum Auftakt am 30. Mai 2018 wird die österreichisch-britische Sopranistin Anna Prohaska mit der Akademie für Alte Musik Berlin ein Programm unter dem Titel „Shakespeare & Music“ präsentieren.

Zu Gehör kommt frühe britische Musik aus dem elisabethanischen Zeitalter von Henry Purcell, John Blow und anderen.

Das Programm der 33. Barock-Festspiele, das Festpielleiterin Dorothee Oberlinger in Bad Arolsen vorgestellt hat, steht unter dem Titel „Fenomeni!“ Dabei werden Naturphänomene, wie sie Antonio Vivaldi vertont hat, ebenso thematisiert wie die Kraft der vier Elemente, der sich die prominenten Gambistinnen Hille und Marthe Perl in einem eigenen Programm widmen. Und ist nicht auch die Häufung musikalischer Hochbegabung in der Familie Bach ein spannendes Phänomen?

+ Dorothee Oberlinger ist die Festpielleiterin in Bad Arolsen.

Konzerte der Arolser Barock-Festspiele 2018

• 30.5., 20 Uhr, Fürstliche Reitbahn: Eröffnungskonzert „Shakespeare & Music“. Mit Anna Prohaska (Sopran) und der Akademie für Alte Musik Berlin. Werke von Henry Purcell, John Blow, John Dowland, Matthew Locke.

• 31.5., 11.30 Uhr, Christian Daniel Rauch-Museum: Matinee junger Künstler „Auroras Jahreszeiten“: Das junge Barockensemble Prisma präsentiert italienische Musik zu den vier Jahreszeiten von Marco Uccelini, Antonio Bertali, Biagio Marini und anderen.

• 31.5., 16.30 Uhr, Schlosskapelle: „Flow“. Der Lautenist Axel Wolf und der Saxofonist Hugo Siegmeth verbinden Musik der Renaissance und des Barock mit Jazz.

• 31.5., 20 Uhr, Ev. Stadtkirche „New Generations – Vom Hochbarock zum galanten Stil“. Das Collegium Vocale Salzburg, Leitung: Lorenzo Ghielmi, führt Chor- und Orchesterwerke von Johann Sebastian und Friedemann Bach, Baldassare Galuppi und Antonio Vivaldi auf, die einen Stilwechsel repräsentieren.

• 1.6., 20 Uhr, Residenzschloss, Steinerner Saal: „Elements“. Hille Perl und ihre Tochter Marthe (Gambe) spielen Musik von M. de Sainte-Colombe, Antonio Soler und Marin Marais zu den vier Elementen bzw. Temperamenten.

• 2.6., 20.30 Uhr, Fürstliche Reitbahn: Abschlusskonzert „Fenomeni“: Das Berner Orchester für Alte Musik „Passions de l’Ame“ unter der Leitung von Meret Lüthi und Dorothee Oberlinger präsentieren Vertonungen von Naturphänomenen von Antonio Vivaldi, Jan Dismas Zelenka und Jacob van Eyck.

Karten auch telefonisch unter 05691/801233