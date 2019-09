Metall, Kunststoff oder Gemüse? Die Kunst der Oberflächenbearbeitung

Seit mehr als 130 Jahren fertigt Osborn technische Bürsten, Polierwerkzeuge und Polierpasten und ist damit führend in der Herstellung von Werkzeugen für die mechanische Oberflächenbearbeitung.

Zu den weltweiten Kunden zählen große Industrieunternehmen, aber auch der Großhandel und Handwerksbetriebe. Die Kunden benutzen Osborn Werkzeuge dort, wo eine Oberfläche entgratet, entrostet, entlackt, entstaubt, gereinigt oder poliert werden muss. Die Kunden vertrauen dabei auf die Expertise von Osborn, um auch für komplizierte industrielle Fertigungsprozesse eine Lösung zu finden.

Weltweit schnell beim Kunden

Damit die Produkte schnell zu den Kunden geliefert werden können, hat Osborn Produktionsstätten auf mehreren Kontinenten und eine Vielzahl von ausländischen Vertriebsgesellschaften. Allein in Deutschland produziert Osborn an drei Standorten: Technische Bürsten in Burgwald, Polierpasten in Haan bei Solingen sowie Trenn- und Schruppscheiben bei der Schwesterfirma Dronco GmbH im oberfränkischen Wunsiedel.

Reinigen, Polieren, Abdichten

Der größte Teil der von Osborn produzierten Produkte werden in der metallverarbeitenden Industrie eingesetzt. Aber auch Oberflächen aus Holz, Stein oder Kunststoff können mit Osborn Werkzeugen strukturiert, poliert oder geglättet werden. Viele Gegenstände des täglichen Lebens sind an irgendeiner Stelle in ihrem Herstellungsprozess mit Osborn Werkzeugen bearbeitet worden. Poliert werden z. B. Essbestecke, Hüftprothesen, Alu-Zierleisten am Auto, Türbeschläge, Handycover oder Musikinstrumente. Entgratet werden Motorenteile, aber auch Stents aus der Medizintechnik. Selbst Tomaten, Orangen oder Karotten stehen auf der Liste. Spezielle Osborn Bürsten sorgen hier dafür, dass die Lebensmittel nach der Ernte gereinigt werden, damit sie sauber und ansprechend im Supermarkt aussehen.

Wer jetzt denkt, dass Osborn Werkzeuge nur reinigen können, liegt allerdings falsch. Insbesondere Bürsten können z. B. auch zum Abdichten und Isolieren verwendet werden wie der Bürstenstreifen an der Glasdrehtür oder entlang der Rolltreppe. „Es ist die Vielfalt der Kunden und Anwendungen, die einen ganz besonderen Reiz ausüben“, weiß Michaela Theis, Personalreferentin bei Osborn zu berichten. „Unsere Auszubildenden sind begeistert, wenn sie sich zum ersten Mal intensiver mit unseren Produkten auseinandersetzen.“

Ausbildung und persönliche Entwicklung

Ausbildung hat eine lange Tradition bei Osborn. Schon vor mehr als 50 Jahren ermöglichte das Unternehmen am Standort Burgwald jungen Menschen einen Start ins Berufsleben. Wurde zunächst nur in einem Beruf ausgebildet, stehen heute sechs Ausbildungsberufe zur Wahl. Neben erfahrenen Ausbildern gibt es weitere qualifizierte Ansprechpartner, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Besonderen Wert legt Osborn auf Projektarbeiten, bei denen Themen weitgehend eigenständig oder in kleinen Arbeitsgruppen aufbereitet werden können. Externe und interne Weiterbildungsmaßnahmen und Auslandsaufenthalte runden das Angebot für die Auszubildenden ab. „Doch das Fachwissen ist nur eine Facette der Ausbildung“, betont der Personalleiter Ronald Stiehl. „Die persönliche Entwicklung ist uns sehr wichtig. Weltoffenheit, die Vermittlung von Werten, ein bewusstes Auseinandersetzen mit Fakten und Meinungen und nicht zuletzt eine große Portion Selbstvertrauen werden in der Ausbildung vermittelt, damit der Start in die berufliche Zukunft gelingt“, so Stiehl weiter. Neben dem vielfältigen Ausbildungsangebot schafft Osborn auch Möglichkeiten für Jahrespraktikanten oder für duale Studenten im Studiengang „Bachelor of Systems Engineering“.

Aussicht auf weiterführende Beschäftigung

Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium bzw. Ausbildung haben die Absolventen gute Aussichten auf einen Arbeitsplatz. Osborn setzt sich für die frisch gebackenen Berufseinsteiger ein: Viele von ihnen finden direkt im Unternehmen ihren ersten Job. Und einmal fest im Sattel, bleiben viele von ihnen Osborn über Jahre treu.