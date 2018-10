Lebe mit uns gemeinsam den Sonne-Spirit!

Create & Celebrate Sonne-Spirit. Dieser Spirit treibt uns jeden Tag auf’s Neue an, unseren Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen.

Unsere SonneTalents sind dabei das Gesicht des Hotels und der Schlüssel zum erfolgreichen Gasterlebnis. Zu unserer Philosophie gehört es, die besten Talente für die SonneFamilie auszusuchen und langfristig an uns zu binden. Einen entsprechend hohen Stellenwert hat die Ausbildung unserer zukünftigen SonneTalents für uns. Und hier kommst du ins Spiel.

Wir-Gefühl

Bei deiner Ausbildung im Hotel Die Sonne Frankenberg ist jeder Tag einzigartig. In der ersten Woche lernst du neben der Sonne auch unsere weiteren Betriebe kennen. Dazu gehören das Landgut Walkemühle, das Alt Battenberg und das Gästehaus Battenberg. Wichtig ist uns außerdem, das Wir-Gefühl unter unseren neuen Auszubildenden bei Ausflügen z. B. in den Hochseilgarten oder einen Freizeitpark zu stärken.

Wertschätzung und breit gefächerte Ausbildung

Während deiner Ausbildung bei uns durchläufst du, anhand deines individuellen Einsatzplans, alle Abteilungen in unserem Haus. Neben dem Service, der Küche und dem Housekeeping wirst du ebenfalls im Veranstaltungsbüro und am Front Office eingesetzt. Darüber hinaus erwartet dich ein Unternehmen, in dem wir ausnahmslos „Du“ zueinander sagen und auf einen vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang untereinander achten.

Das sind wir

Zum Schluss noch ein paar Fakten. Wir gehören den Kooperationen Relais & Châteaux sowie den Feinen Privathotels an und verfügen über 60 Zimmer und Suiten. Die Sonne hat mit dem mehrfach ausgezeichneten Gourmetrestaurant Philipp Soldan, den SonneStuben und dem Bistro Philippo mit Cocktailbar und Kaminlounge drei verschiedene Restaurants. Unser SonneSpa sowie der Tagungsbereich runden unser Angebot ab. (Foto: mjx)

Du hast Interesse an einer Ausbildung bei uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung für folgende Ausbildungsberufe:

• Hotelfachmann/-frau

• Koch/Köchin

• Restaurantfachmann/-frau

• Kosmetiker/-in

• Duales Studium BWL-Hotelmanagement

+ Dein Kontakt: Kathrin Kutz · talents@sonne-frankenberg.de · 06451 750-610

Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg

Marktplatz 2–4 · 35066 Frankenberg

Telefon 06451 750-610 · Mail: talents@sonne-frankenberg.de

www.sonne-frankenberg.de