Stau bei Willingen Open-Air: Veranstalter sehen Wetter und späte Anreise als Probleme

Regen kostet Parkplätze und lässt aufs Auto umsatteln

+ © Mark Hiller Viele Gäste zog das Open-Air nach Willingen – zusammen mit Regenwetter sorgte das für Probleme. © Mark Hiller

Kilometerlange Staus zog das Willingen Open-Air nach sich. Das schlechte Wetter wirkte daran laut Veranstaltern auf mehrere Weise mit.

Willingen – Beim Willingen Open-Air kam es am Wochenende zu langen Staus. Auf Anfrage unserer Zeitung erklären die Veranstalter „Goldrush Festival“ aus Osnabrück und „a.s.s. concerts & promotion“ aus Hamburg: „Zunächst möchten wir uns bei allen Gästen entschuldigen, die bei An- und Abreise Unannehmlichkeiten hatten.“ Mit Ordnungsamt, Polizei und weiteren Behörden sei ein Verkehrskonzept erarbeitet worden, das auf das zu erwartende Publikum abgestimmt gewesen sei und auf den Erfahrungen der bisherigen Großveranstaltungen gründete.

Polizei und die Willinger Feuerwehr haben ihre Sache sehr gut gemacht, was Verkehrsregelung und Parkplatzeinweisung angeht, halten die Veranstalter fest: „Ein Problem war sicherlich die teils späte Anreise vieler Gäste und auch das Wetter. Hier appellieren wir grundsätzlich gern noch einmal, immer frühzeitig vor Ort zu sein.“

Das Verkehrskonzept habe anhand der bisherigen Erfahrungen bei Großevents ausreichend Parkplätze für den zu erwarten Individualverkehr vorgewiesen, auch genug Einweiser: „Es sind allerdings mehr Gäste mit dem PKW angereist als erwartet, was am Schienenersatzverkehr aufgrund der Baustelle am Bahnhof in Brilon-Wald gelegen haben kann.“ Auch das schlechte Wetter habe Gäste den Individualverkehr wählen lassen – und verhinderte noch dazu die Nutzung von Ausweichparkplätzen auf Wiesen. Auch seien deutlich weniger Gäste mit Bussen und Kleinbussen als erwartet vor Ort gewesen.

Im ÖPNV seien mehr Busse und Züge eingesetzt worden, gerade bei der Abfahrt in alle Richtungen. Die Fahrtzeiten wurden im Vorfeld online kommuniziert und auch während des Events eingeblendet. Außerdem gab es einen kostenlosen Bustransfer vom Stryck-Bahnhof, der kurzfristig um einen Bus erweitert wurde.

In der Nachlese mit den Behörden werde alles sehr genau analysiert und aus den Erfahrungen gelernt. Die eigentlichen Konzerte – das von Cro am Freitag und das von Peter Fox am Samstag – kamen bei den Fans gut an. (wf/red)