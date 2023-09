Landtagswahl: Stellen Sie Fragen an die Waldeck-Frankenberger Direktkandidaten!

Von: Philipp Daum

Teilen

Schlagworte und Botschaften: Auch in Waldeck-Frankenberg – wie hier am Korbacher Bürgerhaus – hängen in diesen Tagen überall Wahlplakate zur Landtagswahl. © Philipp Daum

Was erwarten Sie von den Landtagsabgeordneten aus Waldeck-Frankenberg, welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln und wovon machen Sie Ihre Wahlentscheidung abhängig?

Kurzum: Was wollen Sie von den Direktkandidatinnen und -kandidaten wissen, die sich dafür bewerben, nach der Wahl am 8. Oktober dem nächsten Hessischen Landtag in Wiesbaden anzugehören?

Die Waldeckische Landeszeitung bietet Ihnen liebe Leserinnen und Leser die Möglichkeit, den Kandidaten Fragen zu stellen, die später auch in unserer Zeitung veröffentlicht werden. Bitte schicken Sie uns ausschließlich Fragen, die sich an alle Landtags-Direktkandidaten gleichermaßen richten. Die WLZ leitet die Fragen an alle Kandidaten weiter und veröffentlicht die dazugehörigen Antworten in einer der nächsten Ausgaben.

Zur Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober – die Briefwahl läuft bereits – treten insgesamt 16 Direktkandidatinnen und -kandidaten aus den beiden Waldeck-Frankenberger Wahlkreisen 5 und 6 an. Das sind im Wahlkreis 5 (Bad Arolsen, Diemelsee, Diemelstadt, Edertal, Korbach, Lichtenfels, Twistetal, Volkmarsen, Waldeck, Willingen und Naumburg): Jan-Wilhelm Pohlmann (CDU), Daniel May (Grüne), Latif Hamamiyeh Al-Homssi (SPD), Yvonne Venticinque-Effenberger (AfD), Friederike Becker (FDP), Jürgen Bachmann (Die Linke), Peter Beckmann (Freie Wähler) und Heinrich Schröder (Die Basis).

Aus dem Wahlkreis 6 (Allendorf-Eder, Bad Wildungen, Battenberg, Burgwald, Frankenau, Frankenberg, Gemünden, Haina (Kloster), Hatzfeld, Rosenthal, Vöhl und Fritzlar) treten zur Landtagswahl an: Claudia Ravensburg (CDU), Jürgen Frömmrich (Grüne), Dr. Daniela Sommer (SPD), Stefan Ginder (AfD), Bastian Belz (FDP), Regina Preysing (Die Linke), Roman Kallasch (Freie Wähler) und Daniele Saracino (Die Basis).

Schicken Sie uns Ihre Fragen ganz einfach per E-Mail (lokalredaktion@wlz-online.de). Bitte nennen Sie uns in der Mail auch Ihren Namen und Wohnort. Vielen Dank!