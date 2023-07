Waldeck-Frankenberg: Sternenpark und Insektenparadiese im Naturpark

Von: Stefanie Rösner

Was gibt es im Bach alles zu entdecken? Am Rande der Vorstellung des Naturparkplans erkundeten Besucher die Orke, hier Antje Paul mit Marie, Karoline und Leopold. Die Naturparkführerin Viola Wagner zeigte ihnen kleine Tiere, die im Bach leben. © Stefanie Rösner

Ein gutes Miteinander von Mensch und Natur ist der Zweck des Naturparks Kellerwald-Edersee. Seit über einem Jahr ist an einem Naturparkplan für die nächsten zehn Jahre gearbeitet worden. Das Ergebnis ist jetzt in der Orketalhalle Ederbringhausen der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Waldeck-Frankenberg – Ein Leitbild für den 600 Quadratkilometer großen Naturpark soll als Arbeitsgrundlage dienen, erklärt Geschäftsführerin Kristin Gampfer. Die letzte Planung des Naturparks Kellerwald-Edersee lag bereits lange zurück. Deshalb ist seit dem Frühjahr 2022 mit dem Planungsbüro IfLS (Institut für Ländliche Strukturforschung) an einem neuen Plan gearbeitet worden.

„Wir hatten eine niedrige eigene Identität“, sagte Kristin Gampfer gegenüber unserer Zeitung. „Deshalb war es wichtig zu formulieren, wo wir hinwollen.“ Der Naturpark bekommt öffentliche Mittel von den Kommunen – 385 000 Euro sind es in diesem Jahr, die zur Hälfte von den Landkreisen und zur Hälfte von den Städten und Gemeinden getragen werden. „Daher ist es sinnvoll, unsere Strategie sichtbar zu machen“, so Gampfer.



Unter dem Motto Leben, Erleben und Bewegen soll der Naturpark ein Ort sein, wo Menschen mit der vielseitigen Natur- und Kulturlandschaft in Kontakt kommt. Ehrenamtliche sollen die Gelegenheit bekommen, sich einzubringen. Ein Schwerpunkt liegt auf Bildung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. So sollen beispielsweise zehn Kitas und zehn Schulen als Naturpark-Bildungseinrichtungen benannt werden. Der Naturpark und seine Attraktionen sollen stetig verbessert und erweitert werden. Zudem wird die Vernetzung mit mehreren Partnern in der Region angestrebt.



„Viele Akteure haben in verschiedenen Arbeitsgruppen mitgearbeitet, Themen identifiziert und Ideen entwickelt“, sagte Landrat Jürgen van der Horst in Ederbringhausen. Ein kurzer Informationsfilm zeigte, was den Naturpark ausmacht und was die Ziele sind. Dazu zählt, dass die Wald-, Wiesen- und Wasserstrukturen erhalten bleiben sollen.



Die Erstellung des Zehnjahresplans hat 65 000 Euro gekostet. 80 Prozent davon hat das Land Hessen finanziert. Zu den spannendsten Projekten, die der neue Naturparkplan vorsieht, zählen nach Ansicht der Naturpark-Geschäftsführerin Kristin Gampfer der Sternenpark und die Insektenparadiese.

Mit dem Sternenpark ist gemeint, dass Initiativen für weniger Lichtverschmutzung angestoßen werden sollen. Denn Naturschutz soll auch nachts gelebt werden. Künstliche Beleuchtung wirke sich negativ auf Tiere, insbesondere Insekten, auf Pflanzen und Menschen aus. Thematisch passende Aktionen und Bildungsangebote sollen für Besucher und Einheimische entstehen.

Bei dem Projekt „Insektenparadiese“ soll dem deutlichen Rückgang der biologischen Vielfalt entgegengewirkt werden. Dafür sollen Lebensräume für Insekten verbessert werden.

Zudem möchte sich der Naturpark künftig an der Initiative „Ehrensache Natur“ beteiligen. Dabei wird engagierten Freiwilligen die Möglichkeit geboten, an Aktionen für den Erhalt der Natur und der Landschaft mitzuwirken.

Um auch weiterhin „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ bleiben zu können, soll das Wanderangebot hochwertig bleiben. Die Rastplätze, Wege und Schilder sollen besser werden.

Ein Naturpark-Mobil soll als beweglicher Bildungsort dienen, der Schulen, Kitas und Veranstaltungen besucht und über Themen der Nachhaltigkeit informiert.

Einerseits solle Neues angestoßen werden, wie etwa die Digitalisierung, andererseits solle Bewährtes fortgeführt werden, erklärte der Landrat Jürgen van der Horst. Dazu zähle der Erhalt der Arche-Region Kellerwald, Frankenau und Umgebung. Ziel der Arche-Region ist es, alte Rassen der landwirtschaftlichen Produktion zu erhalten, ihre besonderen Eigenschaften gezielt zu nutzen und die Vielfalt zu bewahren. In der Arche-Region werden rund 40 alte und gefährdete Haustierrassen gehalten.

Weitere Ideen sind angedacht: So soll das Naturschutzgroßprojekt weitergeführt werden. Außerdem sollen Streuobstwiesen erhalten bleiben, weitere Natur- und Landschaftsführer sollen ausgebildet werden, und es könnten Carsharing-Konzepte sowie Kunst und Kultur in der Natur entstehen.

An dem Plan waren verschiedene Akteure beteiligt: Privatpersonen, Vertreter der involvierten Kommunen, aus dem Fachdienst Naturschutz des Landkreises, vom Naturpark selbst, vom Nationalpark, von der Kommunalwald GmbH und von Edersee Marketing.

Der Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee wurde im Jahr 2001 gegründet. Folgende Gemeinden und Städte sind beteiligt: Lichtenfels, Vöhl, Waldeck, Edertal, Frankenau, Bad Wildungen, Haina, Fritzlar, Bad Zwesten, Jesberg und Gilserberg.

Der auf zehn Jahre ausgelegte Plan soll eine Arbeitsgrundlage sein, an der sich das Team um Kristin Gampfer orientieren soll. Daran könne später auch der Erfolg gemessen werden, sagte Kristin Gampfer.

