Stimmungsvolle Abschlussfeier der Kugelsburgschule: „Macht das Jahrhundert zu eurem!“

Abschiedsfoto auf der Schultreppe vor dem Schulgebäude: insgesamt verließen 32 Schüler die Kugelsburgschule, 14 von ihnen beendeten die Hauptschule erfolgreich, 18 Schüler die Realschule. © Barbara Liese

Volkmarsen – Den ersten Schulranzen auf dem Rücken, die Schultüte im Arm und viel Respekt vor dem Schulgebäude. Erinnerungen an diesen aufregenden ersten Schultag hatten wohl nur die Eltern, die nun auf ihre immer erwachsener werdenden Kinder im Schulhof der Kugelsburgschule warteten.

In guter Tradition liefen 32 Schüler in schicken Kleidern und Anzügen nacheinander über den roten Teppich in den Hof zu seinem Platz. Dieser letzte Schultag war mindestens so aufregend wie der erste, aber auch befreiend und ein bisschen wehmütig.

Hans Georg Arens, der sie als Rektor in den vergangenen Jahren begleitet hatte, lobte seine Schüler für ihre Leistungen und vor allem für ihren Gemeinsinn und die Einsatzbereitschaft, die sie auf vielen Ebenen gezeigt hätten. „Jetzt liegt es an Euch, Euer Leben von morgen zu gestalten.“

Durchhalten und immer wieder Mut schöpfen

Gleichzeitig sei es aber auch Zeit Danke zu sagen, den Lehrern, den Freunden, den Eltern und der Familie. Und nicht zuletzt den Firmen der Stadt, die immer wieder Praktikumsstellen für die Schüler der Kugelsburgschule bereithielten. Sie alle hätten ihren Anteil am Erfolg dieses Tages.

Durchhalten, nach Misserfolgen wieder Mut schöpfen. Dazu brauche man die Gemeinschaft und Unterstützung anderer. Und natürlich mache auch das Feiern am Abend nur gemeinsam Spaß.

Chancen nutzen

„Ich wünsche Euch nicht nur weiterhin Erfolg bei Euren Plänen, sondern auch das Euch weiterhin Menschen auf Eurem Weg begleiten und ermuntern weiterzugehen, auch wenn es manchmal nur mit Umwegen möglich ist.“

Thomas Viesehon fand als Stellvertreter des Bürgermeisters große Worte für den letzten Schultag und die Zukunft: „Macht dieses Jahrhundert zu Eurem. Ihr habt das Rüstzeug, nutzt die Chance! Macht das Beste daraus.“

Bestenehrung: Rektor Hans Georg Arens und seine besten Schülerinnen Hanna Walter, Leonie Faust-Mann Michel, Amelie Krakenberg. © Elmar Schulten

Noch vor der Zeugnisübergabe erhielten die besten Schüler für ihre Leistungen eine besondere Ehrung. Für die Hauptschule nahm Amelie Krakenberg, die Urkunde für besondere Leistungen entgegen, für die Realschule Leonie Faust-Mann Michel und Hanna Walter.

Anfang eines neuen Lebensabschnitts

Gemeinsam mit den Klassenlehrern wurde dann während der Zeugnisübergabe noch einmal die gute alte Schulzeit zurückgeholt. Fotos von Klassenfahrten, Ausflügen, Feiern oder gemeinsamen Projekten, die Eigenarten von Schülern und Lehrern, waren Erinnerungen, die alle in guter Laune teilten und die sie wohl lange nicht vergessen.

Dieser Tag, das wurde spätestens jetzt allen deutlich, ist das Ende der Schulzeit, aber auch der Anfang eines neuen Lebensabschnitts, in der jeder für sich hoffentlich einen zufriedenen Platz findet. (Barbara Liese)