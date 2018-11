Streetworker sollen Jugendliche in Waldeck-Frankenberg von der Straße holen

Mit zwei Streetworkern wollen das Jobcenter und der Kreis junge Menschen in Waldeck-Frankenberg von der Straße und der schiefen Bahn holen - und zurück in ein geregeltes Leben.

Probleme in der Schule, Streit mit der Familie, finanzielle Schieflagen, Drogen, Erkrankungen oder persönliche Krisen – es gibt viele Gründe, warum das Leben Jugendlicher aus den Fugen geraten kann. Das Jobcenter und der kreiseigene Arbeitsmarktdienstleister Delta setzen sich jetzt gemeinsam dafür ein, diesen jungen Erwachsenen wieder auf die Füße zu helfen.

Dies geschieht nicht durch Beratungsangebote am Schreibtisch, sondern vor Ort an den sozialen Treffpunkten der jungen Menschen – meist in den Abend- oder Nachstunden in Parks, auf Spielplätzen oder in Parkhäusern. Dafür wurde ein Kleinbus angeschafft, mit dem zwei Streetworker, also Straßensozialarbeiter, der Delta an diesen Plätzen Kontakt mit den jungen Menschen aufnehmen.

„Viele von ihnen sind wohnungslos, süchtig und perspektivlos – alle haben sich von staatlichen Hilfen abgewendet“, teilen Jobcenter und Delta mit. In Waldeck-Frankenberg betreffe das aktuell etwa 120 Jugendliche. Gemeinsam wollen beide Einrichtungen sie wieder integrieren – in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt.

„Das Angebot richtet sich an Jugendliche bis 25 Jahre, die schwer zu erreichen sind, aber Anspruch auf soziale Unterstützungsleistungen haben“, sagt Otto Richter, Geschäftsführer des Jobcenters, das das Projekt entwickelt hat und auch finanziert.

Mit der Mobilen Jugendarbeit, kurz MoJa, gehen Jobcenter und Delta einen Schritt weiter: „Wir wollen die Jugendlichen erreichen, die durch die Maschen der Unterstützungsangebote gerutscht sind“, sagt Streetworkerin Leyla Nickel. „Wir möchten, dass sie in kleinen Schritten zurück in ein normales Leben finden.“ Das fange dabei an, den Drogenkonsum einzuschränken, eine Wohnung zu finden, die finanzielle Situation zu klären, wieder zur Schule zu gehen oder einen Ausbildungsplatz zu finden.

Die Delta setze sich bereits seit Jahren dafür ein, junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf zu fördern, etwa Schulschwänzer oder -abbrecher, erklärt Geschäftsführer Volker Heß. Das neue Projekt MoJa mit dem Jobcenter geht weiter: Psychotherapeutin Leyla Nickel und Sozialarbeiter Jan Türcke fahren ab sofort zu jeder Tag- und Nachtzeit Treffpunkte der Jugendlichen im Landkreis an.

Für die beiden Streetworker keine leichte Aufgabe: „Viele der Jugendlichen geraten durch familiäre, gesundheitliche oder finanzielle Probleme ins Wanken. Bei vielen fehlt jegliche Tagesstruktur. Oft folgen Obdachlosigkeit, Drogen und psychische Probleme“, weiß Nickel. „Wir gehen auf diese Menschen zu, sprechen sie an – auf Augenhöhe – und versuchen einen Zugang zu ihnen zu finden“, ergänzt Türcke.

Im Mittelpunkt stehe immer, wie den Jugendlichen in dem Moment geholfen werden könne – von einer Tasse Tee im geheizten Bus über ein offenes Gespräch bis zur konkreten Vermittlung von Unterstützungsangeboten.

„Als Bindeglied zwischen der Welt der Jugendlichen und der der Erwachsenen leisten die Streetworker eine unerlässliche Arbeit“, sagt Landrat Dr. Reinhard Kubat. Dies sei die beste Investition in die Zukunft. „Wir werden es nicht zulassen, dass Jugendliche auf der Strecke bleiben.“

Hintergrund: Präsenz vor Ort

Die Streetworker sind mit ihrem Kleinbus an unterschiedlichen Orten im Landkreis präsent. Schwerpunktmäßig sind sie montags im Raum Korbach, mittwochs im Raum Frankenberg, donnerstags im Raum Bad Wildungen und freitags im Raum Bad Arolsen.

Die Präsenz wird ergänzt durch ein Hilfe-Telefon, über das Jugendliche und deren Angehörige die Streetworker erreichen können, Tel. 0152/337289 47 oder 0152/32066821.

Die Streetworker arbeiten dabei nicht nur mit dem Jobcenter zusammen, sondern auch mit den Fachdiensten Jugend und Soziale Angelegenheiten des Kreises. „Die mobile Jugendarbeit ist eine hoffnungsvolle Maßnahme, um orientierungslosen Jugendlichen auf die Beine zu helfen – und ihnen eine Perspektive zu verschaffen“, sagt Landrat Kubat.