Korbacherin Tabea Studt gehört zu den besten Auszubildenden in Deutschland

Von: Lutz Benseler

Gehört zu den besten Auszubildenden in Deutschland: Tabea Studt hat eine Ausbildung zur Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin bei der Firma Wachenfeld in Korbach absolviert. © Lutz Benseler

Sie gehört zu Deutschlands Top-Azubis: Mit der Bestnote 1,0 hat Tabea Studt aus Korbach ihre Ausbildung zur Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin abgeschlossen. Dafür wurde sie von der Deutschen Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet.

Korbach – Den Bachelor in Maschinenbau hatte sie schon in der Tasche, dann hängte Tabea Studt noch eine Ausbildung zur Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin beim Korbacher Bauunternehmen Wachenfeld dran. An ihre erste Aufgabe in der Werkstatt kann sie sich noch gut erinnern: „Ich musste die Zündkerze einer Motorsäge wechseln“, sagt Tabea Studt.

Heute weiß sie nicht nur bei Motorsägen, worauf es bei Wartung und Instandhaltung ankommt. Sie kennt sich mit kleinen und großen Baumaschinen aus, und übernimmt alles vom Ölwechsel an Rüttelplatte oder Stampfer über den Austausch von Dichtungsringen bis hin zu Schweißarbeiten, überprüft elektronische Bauteile und baut automatische Steuerungssysteme in Maschinen und Fahrzeuge ein. Auch Gewinde schneidet sie neu. „Viele Sachen im Studium hätte ich vielleicht besser verstanden, wenn ich vorher eine Ausbildung gemacht hätte“, sagt Tabea Studt.

„Mathe und Physik hatte mich schon immer interessiert“, sagt die Korbacherin. Bereits als Schülerin überzeugte sie mit guten Ergebnissen: 2014 war sie Schulsiegerin des Mathematikwettbewerbs der Jahrgangsstufe zehn an der Alten Landesschule.

Nach dem Abitur begann Tabea Studt 2016 zunächst einen Dualen Studiengang in Maschinenbau an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Frankenberg. Doch ein Arbeitsleben lang nur im Konstruktionsbüro, das konnte sie sich nicht vorstellen. Also entschied sie sich 2019 nach ihrem Bachelor-Abschluss, eine Ausbildung zur Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin zu absolvieren.

In der Werkstatt des Korbacher Tief- und Straßenbauunternehmens ist sie die einzige weibliche Schrauberin im zehnköpfigen Team. Mit den Kollegen kommt sie gut klar, die Arbeit macht ihr Spaß: „Ich habe das Gefühl, ich tue etwas sinnvolles, wenn ich an die Arbeit gehe, das hatte ich vorher nicht“, sagt Tabea Studt – auch wenn klassische Azubi-Aufgaben zu erledigen sind: „Da gehört dann auch dazu, schon mal den Frühstücksraum aufzuräumen und den Kärcher zu benutzen.“

Ihre Ausbildung hat sie unter Corona-Bedingungen nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen. Jetzt zählt sie zu den besten Azubis des Jahres. Bei der nationalen Bestenehrung von 210 Top-Auszubildenden der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin ist sie für ihre Leistung ausgezeichnet worden. Vorher gab es schon Ehrungen auf Landesebene, von der IHK Kassel-Marburg und von der Handwerkskammer Marburg. Tabea Studt ist das Bohei um ihre Leistung eher unangenehm: „Warum muss ich fünfmal geehrt werden, nur weil ich meine Gesellenprüfung geschafft habe?“ Viel wichtiger ist es ihr, dass sie einen Beruf gefunden hat, der sie erfüllt und ihr Spaß macht. Ihre berufliche Zukunft sieht sie auch bei Wachenfeld in Korbach.

