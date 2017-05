350 Teilnehmer bei Rüdesheim-Reise der Gemeinde Burgwald

144 Meter Lebensfreude in Rüdesheim am Rhein: Eine kleine Gruppe der Burgwalder Reisegesellschaft in der Rüdesheimer „Drosselgasse“. Unser Foto zeigt von links Bärbel Schneider, Jochen Seelinger, Ilse Dannler, Elke und Joachim Langhammer, Julia Seelinger und Uwe Pleißner.Foto: zhm