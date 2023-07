Auf der Suche nach Glück: Theatergruppe der CRS zeigt zwei Eigenproduktionen

Ergebnis eines kreativen Schulhalbjahres

+ © Heike Saure Mit gepacktem Koffer: Auf der Suche nach dem persönlichen Glück drifteten die Schüler nach der Schule in ganz unterschiedliche Richtungen ab. © Heike Saure

Die Theatergruppe der Christian-Rauch-Schule hat zwei Eigenproduktionen erarbeitet und im Filmsaal Schule einem größeren Publikum gezeigt.

Trotz eines minimalistischen Bühnenbildes brachten die Schüler, die mit Julian Timm und Sonja Wahle das ganze Schuljahr über an den Stücken gearbeitet hatten, ihrem Publikum sehr pointiert rüber, was sie mit ihren selbst entwickelten Theaterstücken zu sagen hatten.

„Tod. Das war’s dann wohl - und jetzt?“ hieß die Inszenierung, die das Publikum sehr zum Nachdenken anregte: „Verabschieden Sie sich davon, etwas verstehen zu wollen. Genießen Sie lieber!“, riet der Deutsch- und Ethiklehrer Julian Timm dem Publikum. Im ersten Stück erschufen sie eine düstere, mystische Atmosphäre mit ganz in Schwarz gekleideten Darstellern mit weiß geschminkten Gesichtern.

Selbsthilfegruppe im Totenreich

Es wurde viel gestorben auf der Bühne und anschließend trafen sich die Erschlagenen, Ertrunkenen, Selbstmörder und Erschossenen zu einer Selbsthilfegruppe.

+ Schon tot und doch noch etwas zu sagen: Eine Selbsthilfegruppe im Totenreich war Thema der zweiten Schüler-Insenierung. © Heike Saure

Eine Selbsthilfegruppe im Totenreich? Ein bisschen spät, mag der ein oder andere Zuschauer gedacht haben. Doch die Getöteten gaben morbide Eindrücke in die Beweggründe, warum sie ihrem Leben ein Ende gesetzt haben oder warum sie von anderen getötet wurden. Teilweise aggressiv, aber auch depressiv verbreitete sich die Stimmung auf der Bühne. Gut, dass so manche Leiche unter ihrer weiß geschminkten Maske noch kichern konnte, bevor eine Decke über sie gebreitet wurde.

Aus dem Leben eines Taugenichts

Der Kurs von Sonja Wahle spielte „Traum(a). PS: Habe einen Therapeuten.“ Die Schüler packten ihren Koffer und nahmen ganz unterschiedliche Dinge aus ihrer Schulzeit mit. Mit Deutsch-Rap und kurzen Videosequenzen hinterlegt, zogen die Schüler aus, um sich auf die Suche nach dem Glück zu begeben, jeder auf seine ganz eigene Weise und nach seinem ganz eigenen persönlichen Glück.

Ausgehend von Joseph von Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ erzählte das Stück von ganz modernen Taugenichtsen oder solchen, die von der Gesellschaft dafür gehalten werden. Die Schüler ließen ihr Publikum mit Diskussionen, die wohl in jedem Haushalt mit Teenies so oder so ähnlich schon stattgefunden haben. Schmunzeln machten aber auch mit Dialogen zum Ukraine-Krieg ebenso betroffen.

Zwischen Vorfreude und Zukunftsangst

„Unsere Generation wird aufgefordert die Welt zu retten, obwohl wir sie ja gar nicht zerstört haben“, brachten sie das Dilemma einer Generation auf den Punkt, die zwischen Vorfreude aufs Leben und Zukunftsangst schwankt. (Heike Saure)